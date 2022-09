Λέει σε αρκούδα «κλείσε την πόρτα» και το ζώο το κάνει

Μία αρκούδα με… καλούς τρόπους έγινε θέμα στο CNN, καθώς κάνει κάτι απρόσμενο: της λένε να κλείσει την πόρτα και υπακούει.

«Κλείσε την πόρτα» ακούγεται να λέει η Σούζαν Κιχόε, σε βίντεο που πρόβαλε το αμερικανικό δίκτυο και η αρκούδα ακούει την «εντολή».

«Δεν το έκανα εγώ, η αρκούδα το έκανε», απαντά η ακτιβίστρια στην εύλογη απορία για το πώς «έπεισε» το ζώο να κλείσει την πόρτα. Εξηγεί ότι δεν έχει εκπαιδεύσει την αρκούδα, απλά κάποια στιγμή της ζήτησε να κλείσει την πόρτα, όταν το ζώο την έσπρωξε και την άνοιξε. Έκτοτε, η αρκούδα το έχει κάνει αυτό περίπου 20 φορές, σημειώνει.

Στην εξίσου αυτονόητη απορία πώς είναι τόσο ήρεμη- στο βίντεο ακούγεται να μιλά γλυκά στο ζώο- η αποστομωτική απάντηση της γυναίκας από το Νιου Τζέρσι είναι «επειδή ξέρω τις αρκούδες», καθώς ασχολείται μαζί τους εδώ και χρόνια. Πάντως, προειδοποιεί τον κόσμο να μην δοκιμάσουν κάτι ανάλογο. Όσο για το όνομα της αρκούδας, δεν αποτελεί έκπληξη: ο κύριος πορτιέρης.

"Close the door, sweetie"



The most polite bear ever lives in New Jersey and opens and closes a woman's front door on command https://t.co/FrVgiAwUSO pic.twitter.com/4M0eibw1rL