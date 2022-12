Κόντρα στην Ολλανδία για την απομάκρυνση πίνακα από πανεπιστήμιο: «Προωθεί την πατριαρχία» - «Ηλιθ****ς»

Δημόσια συζήτηση για την κουλτούρα της ακύρωσης στην Ολλανδία προκάλεσε η απόφαση ακαδημαϊκών να κατεβάσουν πίνακα του 1970 που εμφάνιζε άνδρες μέλη του διοικητικού συμβουλίου του πανεπιστημίου Leiden να καπνίζουν πούρα.

Το έργο τέχνης ήταν κρεμασμένο για δεκαετίες στον τοίχο της αίθουσας συσκέψεων του πανεπιστημίου και για χρόνια αποτελούσε θέμα συζήτησης, με μερίδα φοιτητών να καταγγέλλει πως το θέμα του προωθεί την πατριαρχία και την κακή συνήθεια του καπνίσματος.

Κατά τη διάρκεια μιας αυθόρμητης αποδοκιμασίας, ο πίνακας κατέβηκε από τον τοίχο σε σύσκεψη του περασμένου μήνα.

«Done!» τουίταρε ο Κοέν Καμινάντα, καθηγητής φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής στο πανεπιστήμιο.

Immediate action was taken today @UniLeiden 😀!! pic.twitter.com/vJwfr7FmGm