Κίνα: Η εμφάνιση τανκς στους δρόμους πόλεων ξύπνησε μνήμες Τιένανμεν

Πλήθος τανκς κατέγραψαν τα κινητά πολιτών στους δρόμους κινεζικών πόλεων, ενώ η καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εντείνεται.

Οχήματα και άρματα του στρατού εμφανίστηκαν σε Πεκίνο, Σαγκάη, Γουχάν, Χανγκζού και άλλες περιοχές «ξυπνώντας» μνήμες 1989, όταν το φοιτητικό κίνημα καταπνίγηκε στο αίμα.

Εξάλλου, σήμερα, το κύριο κινεζικό όργανο ασφαλείας ζήτησε την «καταστολή των εχθρικών δυνάμεων», μετά τις διαδηλώσεις κατά των υγειονομικών περιορισμών και υπέρ περισσότερων ελευθεριών στις μεγάλες πόλεις της Κίνας.

Η Επιτροπή πολιτικών και δικαστικών υποθέσεων του κυβερνώντος κομμουνιστικού κόμματος, η οποία έχει την εποπτεία των δυνάμεων της τάξης στη χώρα, δήλωσε ότι είναι «απαραίτητο να κατασταλούν οι δραστηριότητες παρείσφρησης και δολιοφθοράς των εχθρικών δυνάμεων βάσει του νόμου», σύμφωνα με τα πρακτικά συνεδρίασης, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Tanks are coming through Xuzhou, Jiangsu, China.



Situation is getting dangerously intense.pic.twitter.com/Ndrb6fohep

— 金博士频道 GOLDENCHANNEL π (@christopherjing) November 29, 2022

CHINA: A CONVOY of TANKS rolls into the city



Not sure which city this is. Thats a lot of military forcespic.twitter.com/CBaMRaZdYZ — The Pleb 🇨🇦 Reporter (@truckdriverpleb) November 29, 2022

Διαρκείς οι έλεγχοι της αστυνομίας

Αυξημένη είναι από χθες Δευτέρα η παρουσία των αστυνομικών στους δρόμους του Πεκίνου και άλλων μεγάλων πόλεων, όπως η Σανγκάη, η Γκουάνγκζου και η Χάνγκζου.

Οι δυνάμεις της τάξης σταματούν περαστικούς και ελέγχουν τα κινητά τους τηλέφωνα για ύποπτο περιεχόμενο ή λογισμικό, όπως VPN με τα οποία μπορούν να παρακάμπτουν τη λογοκρισία.

Τι κινητοποιήσεις των προηγούμενων ημερών πυροδότησε η έκρηξη οργής που συσσωρεύεται τους τελευταίους μήνες στην Κίνα, τη μοναδική μεγάλη παγκόσμια οικονομία που εξακολουθεί να εφαρμόζει πολιτική «μηδενικής covid», με διαδοχικά lockdown και σχεδόν καθημερινά μοριακά τεστ για τον πληθυσμό.

Η φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στο Ουρούμτσι, πρωτεύουσα της επαρχίας Σιντζιάνγκ, και η οποία κόστισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους αποτέλεσε καταλύτη για πολλούς Κινέζους, με αρκετούς να καταγγέλλουν ότι λόγω των υγειονομικών περιορισμών εμποδίστηκε το έργο των διασωστών.