Κίνα: Έφηβοι ούρησαν σε κατσαρόλα εστιατορίου σε βίντεο - Πρόστιμο 280.000 ευρώ στους γονείς τους

Δικαστήριο στην Κίνα υποχρέωσε τους γονείς δύο 17χρονων να καταβάλουν συνολικά 2,2 εκατομμύρια γιουάν (περίπου 283.000 ευρώ) σε δύο εταιρείες εστίασης, αφού οι ανήλικοι ανάρτησαν βίντεο στο διαδίκτυο που τους έδειχνε να ουρούν σε κατσαρόλα με ζωμό σε εστιατόριο της αλυσίδας Haidilao.

Το συμβάν συνέβη τον Φεβρουάριο σε κατάστημα της Haidilao στη Σανγκάη. Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο μολυσμένος ζωμός καταναλώθηκε, η ανάρτηση του βίντεο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και ανάγκασαν την αλυσίδα να προχωρήσει σε μαζικές αποζημιώσεις και μέτρα καθαρισμού.

Η εταιρεία προσέφερε επιστροφή χρημάτων και επιπλέον χρηματική αποζημίωση σε περισσότερους από 4.000 πελάτες που είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο εστιατόριο μεταξύ 24 Φεβρουαρίου και 8 Μαρτίου. Παράλληλα, αντικατέστησε όλο τον εξοπλισμό και πραγματοποίησε εκτεταμένη απολύμανση.

Τον Μάρτιο, η Haidilao είχε διεκδικήσει άνω των 23 εκατ. γιουάν (περίπου 2,7 εκατ. ευρώ), υπολογίζοντας τις συνολικές δαπάνες της. Το δικαστήριο της Σανγκάης, ωστόσο, έκρινε ότι μόνο ένα μέρος αυτών μπορεί να επιρριφθεί στους εφήβους.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πράξεις των ανηλίκων μόλυναν σκεύη και έθιξαν τη φήμη της εταιρείας, προκαλώντας «έντονη αποστροφή στο κοινό». Οι γονείς τους, κρίθηκε, δεν άσκησαν τη δέουσα εποπτεία και γι’ αυτό θα πρέπει να καταβάλουν εκείνοι το ποσό.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο επιδίκασε:

2 εκατ. γιουάν (περίπου 257.000 ευρώ) για ζημιά στη λειτουργία και τη φήμη της εταιρείας,

130.000 γιουάν (περίπου 16.700 ευρώ) για απώλειες σε σκεύη και έξοδα καθαρισμού,

70.000 γιουάν (περίπου 9.000 ευρώ) για δικαστικά έξοδα.

Ωστόσο, τυχόν πρόσθετες αποζημιώσεις που επέλεξε να καταβάλει η Haidilao στους πελάτες, πέραν του ποσού που πλήρωσαν για το φαγητό τους, κρίθηκαν «εθελοντική επιχειρηματική απόφαση» και δεν βαρύνουν τους εφήβους.

Η Haidilao, που ξεκίνησε από την επαρχία Σιτσουάν, λειτουργεί σήμερα πάνω από 1.000 εστιατόρια διεθνώς. Είναι γνωστή για τις ιδιαίτερες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, όπως μανικιούρ για τις γυναίκες και μαλλί της γριάς για τα παιδιά κατά την αναμονή.

Με πληροφορίες από BBC