Κιμ Καρντάσιαν - Πιτ Ντέιβιντσον: Νέα κοινή εμφάνιση στο δείπνο ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο

Νέα κοινή εμφάνιση ως ζευγάρι, ίσως επισημότερη από εκείνη στις αρχές του μήνα κατά την πρεμιέρα του νέου ριάλιτι των Καρντάσιαν, έκαναν στο κόκκινο χαλί του δείπνου ανταποκριτών του Λευκού Οίκου η Κιμ Καρντάσιαν και ο Πιτ Ντέιβιντσον.

Σημειώνεται πως χθες, μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω πανδημίας κορωνοϊού, το δείπνο - θεσμός επέστρεψε, αυτή τη φορά με κύριο ομιλητή τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Η Κιμ Καρντάσιαν επέλεξε για την περίσταση μια δημιουργία του οίκου Balenciaga και κοσμήματα Lorraine Schwartz ενώ ο 28χρονος ηθοποιός φόρεσε κοστούμι Prada με σνίκερς.

Οι δύο τους κάθισαν στο τραπέζι της Disney/ABC, καθώς το νέο σόου των Καρντάσιαν παρουσιάζεται πλέον στο Hulu, πλατφόρμα ιδιοκτησίας Disney.

Κιμ Καρντάσιαν και Πιτ Ντέιβιντσον συναντήθηκαν στο πλατό του «Saturday Night Live» όπου για τις ανάγκες ενός σκετς, αντάλλαξαν και το πρώτο τους φιλί. Μάλιστα, η 41χρονη παραδέχτηκε αργότερα πως ένιωσε μια σπίθα από εκείνο το φιλί.

Kim Kardashian felt a 'zing' when she first kissed Pete Davidson on 'SNL' https://t.co/hCwQuEk6Bo pic.twitter.com/IkvY13VPw2