Καθυστερήσεις τρένων στην Αγγλία λόγω... πελώριας χελώνας - Ήταν τραυματισμένη και διέσχιζε τις γραμμές

Πελώρια χελώνα προκάλεσε καθυστερήσεις σε δρομολόγια τρένων στη Βρετανία, καθώς κινούνταν στις γραμμές.

Ο Clyde, η χελώνα, είχε εξαφανιστεί από pet shop και εντοπίστηκε στις γραμμές στο Νόρφολκ της Αγγλίας το πρωί της Δευτέρας.

Επιβάτες τρένου την εντόπισαν και τη φωτογράφησαν καθώς επιχειρούσε να διασχίσει το σημείο.

«Ήταν πολύ μεγάλη και κάλυπτε μεγάλο χώρο» επεσήμανε μία γυναίκα, συμπληρώνοντας πως ενημέρωσε τους εργαζομένους για την παρουσία του ζώου στις γραμμές.

@greateranglia There is a giant tortoise on the line past Eccles Road going away from Norwich it’s still alive but injured pic.twitter.com/jxX14Nx60P