ΗΠΑ - Κυκλώνας Ντέμπι: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και κίνδυνος για «καταστροφικές» πλημμύρες

Η τροπική καταιγίδα Ντέμπι, η οποία έπληξε χθες, Δευτέρα, το πρωί τη Φλόριντα με την ισχύ κυκλώνα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει «καταστροφικές πλημμύρες» στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του από την πτώση δένδρου, το οποίο έπεσε πάνω στο τροχόσπιτο της οικογένειάς του στο Φάνινγκ Σπρινγκς, στο βορειοδυτικό τμήμα της Φλόριντα, εξήγησαν οι τοπικές αρχές.

Άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην κομητεία Ντίξι, όταν ο οδηγός «έχασε τον έλεγχο εξαιτίας της κακοκαιρίας και του βρεγμένου οδοστρώματος», σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

For perspective on “Hurricane” #Debby the frogs are louder than the inner eye wall winds here in #Steinhatchee #Florida 🤦‍♂️ pic.twitter.com/cIIzirJlWU