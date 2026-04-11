Καταδικασμένη νεοναζίστρια Γερμανίδα τρανς συνελήφθη στην Τσεχία

Στην Τσεχία συνελήφθη μια καταδικασμένη Γερμανίδα τρανς, στέλεχος της ακροδεξιάς, η οποία διέφευγε της σύλληψης επί μήνες.

Η σύλληψη της Marla-Svenja Liebich έγινε στην περιοχή Krásná, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Πράγας. Τον Αύγουστο του 2025, η Liebich —παλαιότερα γνωστή ως Sven— δεν παρουσιάστηκε στις φυλακές του Chemnitz για να εκτίσει ποινή κάθειρξης 18 μηνών. Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, υπήρξε μέλος της νεοναζιστικής οργάνωσης «Blood and Honour».

Το ιστορικό της καταδίκης της ανάγεται στον Ιούλιο του 2023, όταν το Περιφερειακό Δικαστήριο της Halle τη μεταχειρίστηκε με αυστηρότητα, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης ενός έτους και έξι μηνών, χωρίς δικαίωμα αναστολής, για υποκίνηση μίσους, δυσφήμηση και εξύβριση. Η έφεση που άσκησε απορρίφθηκε. Εκείνη την περίοδο, η ταυτότητά της στα επίσημα έγγραφα ήταν ακόμη «Sven Liebich».

H ειλικρίνεια της μετάβασης της Liebich έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση

Η νομική της μετάβαση ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2024, όταν αξιοποιώντας τον γερμανικό «Νόμο περί Αυτοπροσδιορισμού» (Self-Determination Act), άλλαξε το όνομα και το φύλο της στα επίσημα μητρώα. Ο εν λόγω νόμος απλοποιεί τη διαδικασία, επιτρέποντας τη διόρθωση στοιχείων με μια απλή δήλωση στο ληξιαρχείο, καταργώντας την ανάγκη δικαστικής απόφασης.

Ωστόσο, η ειλικρίνεια της μετάβασης της Liebich έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση. Πέρυσι, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, Alexander Dobrindt, έκανε λόγο για κατάχρηση των ευνοϊκών διατάξεων του νόμου, δηλώνοντας στο δίκτυο ZDF πως η περίπτωσή της αποτελεί «κραυγαλέο παράδειγμα εκμετάλλευσης του συστήματος».

Ενισχύοντας αυτές τις αμφιβολίες, η εφημερίδα «Mitteldeutsche Zeitung» ανέφερε ότι κατά τη στιγμή της σύλληψής της, η Liebich έφερε ανδρική περιβολή και είχε ξυρισμένο κεφάλι. Παρά τις πληροφορίες που θέλουν την καταδικασθείσα να προσπάθησε να διαφύγει την τελευταία στιγμή, η εισαγγελία της Halle απέφυγε να σχολιάσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά την εξωτερική της εμφάνιση. Αναμένεται πλέον η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκδοσή της στη Γερμανία.

Mε στοιχεία από το BBC