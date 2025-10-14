ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιταλία: Υπό έξωση οικογένεια που ανατίναξε σπίτι - Νεκροί τρεις καραμπινιέροι

Τα τρία αδέρφια στην Ιταλία είχαν γεμίσει το κτίριο με αέριο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΙΤΑΛΙΑ ΕΞΩΣΗ ΕΚΡΗΞΗ Facebook Twitter
Έκρηξη μετά από έξωση στην Ιταλία / Glomex / Alpha
0

Τρεις νεκροί και 17 τραυματίες ήταν ο απολογισμός έκρηξης που σημειώθηκε σε σπίτι, όπου πραγματοποιούνταν έξωση στην Ιταλία, στην πόλη της Βερόνα, όπως αναφέρουν σχετικά τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Από την έκρηξη σε αγροτική κατοικία, που διέμεναν τρία αδέρφια στην Ιταλία, σκοτώθηκαν τρεις καραμπινιέροι, ενώ τραυματίστηκαν 17 άτομα, μεταξύ αυτών αστυνομικοί, στρατιωτικοί και πυροσβέστες.

Τα τρία αδέρφια, που ζούσαν στο χωριό Καστέλ ντ'Ατσάνο της Βερόνα, είχαν γεμίσει το κτίριο με αέριο, για να αποτρέψουν τη διαδικασία της έξωσης.

Ιταλία: Ποια είναι τα θύματα της έκρηξης

Από την έκρηξη σκοτώθηκαν ο Marco Piffari, ο Davide Bernardello και ο Valerio Daprà, όλοι τους καραμπινιέροι, οι οποίοι, μαζί με τις ειδικές ομάδες των αστυνομικών είχαν παρέμβει για να εκκενώσουν το κτίριο.

Η έξωση είχε προγραμματιστεί για μέρες μετά από αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, και ακόμη και με προηγούμενες απειλές, από τα αδέρφια, ότι θα ανατινάξουν το κτίριο.

Καραμπινιέροι από τις Ειδικές Δυνάμεις και πράκτορες της UOPI, ειδικευμένοι σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, στάλθηκαν στο σημείο. Ωστόσο, το σπίτι ήταν ήδη γεμάτο με αέριο, και η έκρηξη προκλήθηκε όταν άνοιξε η μπροστινή πόρτα, χτυπώντας τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες που έκαναν την εισβολή.

Ολόκληρο το διώροφο κτίριο κατέρρευσε, «καταπίνωντας» τους αξιωματικούς και τους υπαλλήλους. Οι πυροσβέστες ήταν επίσης στο σημείο και αντέδρασαν αμέσως, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για τους τρεις νεκρούς.

Με πληροφορίες από ANSA

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρώμη: Το διάσημο Caffè Greco κινδυνεύει να κλείσει

Πολιτισμός / Ρώμη: Το διάσημο Caffè Greco κινδυνεύει να κλείσει

Ένα από τα πιο θρυλικά στέκια της Ευρώπης, με 250 χρόνια ιστορίας και θαμώνες από τον Γκαίτε και τον Σοπενχάουερ μέχρι τον Σταντάλ και τον Ίψεν, κινδυνεύει με λουκέτο καθώς οι ιδιοκτήτες απαιτούν ενοίκιο πολλαπλάσιο από το προηγούμενο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
«Έξω οι ξένοι»: Οι Μεξικανοί διαμαρτύρονται για τους τουρίστες και τις εξώσεις από τα σπίτια τους

Διεθνή / «Έξω οι ξένοι»: Οι Μεξικανοί διαμαρτύρονται για τους τουρίστες και τις εξώσεις από τα σπίτια τους

Οργή των κατοίκων για τις υπέρογκες αυξήσεις ενοικίων, τις ανεξέλεγκτες βραχυχρόνιες μισθώσεις και τη συνεχή εισροή Αμερικανών και Ευρωπαίων στις γειτονιές τους
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μακρόν σε κρίσιμη φάση: Προσπάθεια για σταθερότητα και δημοσιονομική πειθαρχία

Διεθνή / Η Γαλλία στο χείλος της νέας κρίσης: Ο Μακρόν ζητά σταθερότητα, η χώρα «βράζει»

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζητά σταθερότητα μετά από μια εβδομάδα πολιτικής κρίσης, ενώ ο πρωθυπουργός Λεκορνί προσπαθεί να περάσει τον νέο προϋπολογισμό και να αποφύγει πρόταση δυσπιστίας
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Ο Έλον Μασκ στο πλευρό του ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσον

Διεθνή / Βρετανία: Ο Έλον Μασκ στο πλευρό του ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσον

Ο Τόμι Ρόμπινσον, γνωστός ακροδεξιός ακτιβιστής, υποστηρίζει ότι ο Έλον Μασκ πληρώνει τα νομικά του έξοδα στη δίκη του - Τι κρύβεται πίσω από την υπόθεση και γιατί η σχέση τους προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στη Βρετανία
LIFO NEWSROOM
Νορβηγία: Έκλεισε η πρεσβεία της Βενεζουέλας «χωρίς εξήγηση»

Διεθνή / Νορβηγία: Έκλεισε η πρεσβεία της Βενεζουέλας «χωρίς εξήγηση» - Πώς εμπλέκεται η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών
LIFO NEWSROOM
 
 