Ιταλία: Υπό έξωση οικογένεια που ανατίναξε σπίτι - Νεκροί τρεις καραμπινιέροι

Τρεις νεκροί και 17 τραυματίες ήταν ο απολογισμός έκρηξης που σημειώθηκε σε σπίτι, όπου πραγματοποιούνταν έξωση στην Ιταλία, στην πόλη της Βερόνα, όπως αναφέρουν σχετικά τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Από την έκρηξη σε αγροτική κατοικία, που διέμεναν τρία αδέρφια στην Ιταλία, σκοτώθηκαν τρεις καραμπινιέροι, ενώ τραυματίστηκαν 17 άτομα, μεταξύ αυτών αστυνομικοί, στρατιωτικοί και πυροσβέστες.

Τα τρία αδέρφια, που ζούσαν στο χωριό Καστέλ ντ'Ατσάνο της Βερόνα, είχαν γεμίσει το κτίριο με αέριο, για να αποτρέψουν τη διαδικασία της έξωσης.

Ιταλία: Ποια είναι τα θύματα της έκρηξης

Από την έκρηξη σκοτώθηκαν ο Marco Piffari, ο Davide Bernardello και ο Valerio Daprà, όλοι τους καραμπινιέροι, οι οποίοι, μαζί με τις ειδικές ομάδες των αστυνομικών είχαν παρέμβει για να εκκενώσουν το κτίριο.

Η έξωση είχε προγραμματιστεί για μέρες μετά από αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, και ακόμη και με προηγούμενες απειλές, από τα αδέρφια, ότι θα ανατινάξουν το κτίριο.

Καραμπινιέροι από τις Ειδικές Δυνάμεις και πράκτορες της UOPI, ειδικευμένοι σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, στάλθηκαν στο σημείο. Ωστόσο, το σπίτι ήταν ήδη γεμάτο με αέριο, και η έκρηξη προκλήθηκε όταν άνοιξε η μπροστινή πόρτα, χτυπώντας τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες που έκαναν την εισβολή.

Ολόκληρο το διώροφο κτίριο κατέρρευσε, «καταπίνωντας» τους αξιωματικούς και τους υπαλλήλους. Οι πυροσβέστες ήταν επίσης στο σημείο και αντέδρασαν αμέσως, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για τους τρεις νεκρούς.

Με πληροφορίες από ANSA