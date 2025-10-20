Ιταλία: Οπαδοί επιτέθηκαν με πέτρες σε λεωφορείο – Νεκρός ο οδηγός

Ένας οδηγός πούλμαν σκοτώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Ιταλία, όταν οπαδοί της ομάδας μπάσκετ Sebastiani Rieti επιτέθηκαν με πέτρες και τούβλα σε λεωφορείο που μετέφερε φιλάθλους της Pistoia Basket 2000 στον αυτοκινητόδρομο Ριέτι–Τέρνι. Πρόκειται για ένα από τα πιο βίαια επεισόδια που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο ιταλικό αθλητικό περιβάλλον.

Περίπου 40 φίλαθλοι της Πιστόια επέστρεφαν στην Τοσκάνη μετά τη νίκη της ομάδας τους για το πρωτάθλημα της Serie A2 (δεύτερη κατηγορία μπάσκετ της Ιταλίας), όταν δέχθηκαν επίθεση από ομάδα αγνώστων που είχε κρυφτεί πίσω από στηθαία, κοντά στην έξοδο Contigliano. Οι δράστες εκτόξευσαν πέτρες και τούβλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας από τους δύο οδηγούς που κάθονταν στην μπροστινή θέση του πούλμαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου δέκα οπαδοί της Ριέτι έχουν προσαχθεί για ανάκριση, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει συλλήψεις. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι περισσότεροι από ένας συμμετείχαν στην επίθεση, αφού φαίνεται πως παρακολούθησαν το πούλμαν για αρκετά χιλιόμετρα μετά το σημείο όπου είχε λήξει η αστυνομική συνοδεία.

Ένταση από το γήπεδο ως τον δρόμο

Τα επεισόδια είχαν ξεκινήσει ήδη από τον αγώνα, στο PalaSojourner Arena της Ριέτι, όπου χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας και των καραμπινιέρων για να διαχωρίσουν τους οπαδούς. Μετά τη λήξη, οι αρχές συνόδευσαν προσωρινά το λεωφορείο των φιλάθλων της Πιστόια μέχρι τον αυτοκινητόδρομο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μερίδα σκληροπυρηνικών οπαδών της Ριέτι συνέχισε να το ακολουθεί, οργανώνοντας στη συνέχεια την επίθεση.

Η Pistoia Basket 2000 εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του οδηγού, δηλώνοντας «σοκαρισμένη για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία».

Η Sebastiani Rieti καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι «δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό» και εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος. «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό γεγονός, στο οποίο οι αρχές —στις οποίες έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη— θα ρίξουν φως», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας.

Ο δήμαρχος της Ριέτι, Ντανιέλε Σιναλμπίλντι, χαρακτήρισε την επίθεση «σοκαριστική εγκληματική πράξη», υπογραμμίζοντας ότι «όλη η κοινότητα της Ριέτι καταδικάζει με αγανάκτηση αυτήν την αποτρόπαιη ενέργεια που δεν έχει καμία σχέση με την πόλη ή με τον αθλητισμό».

Εξέφρασε, τέλος, την αλληλεγγύη του στην οικογένεια του θύματος, στην ομάδα της Πιστόια και στους κατοίκους της.

Με πληροφορίες από Euronews

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Στο στόχαστρο 34χρονος με παρελθόν σε οπαδική βία