Ιστορική νύχτα στο Ρίο: Η Lady Gaga επιστρέφει με δωρεάν υπερσυναυλία μπροστά σε πλήθος-ρεκόρ

Η αμερικανίδα σταρ της ποπ Lady Gaga επιστρέφει απόψε το βράδυ στο Ρίο ντε Τζανέιρο με μια εντυπωσιακή δωρεάν συναυλία στην εμβληματική παραλία της Κοπακαμπάνα, που εκτιμάται ότι θα προσελκύσει περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια θεατές, αριθμός που ενδέχεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενη εμφάνισή της.

Το Ρίο, το οποίο φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, ποντάρει στη διοργάνωση μαζικών δωρεάν συναυλιών διεθνούς βεληνεκούς ως μέσο για την αναζωογόνηση του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας, που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις.

Πέρυσι, η Madonna είχε συγκεντρώσει στην ίδια παραλία πάνω από 1,6 εκατομμύρια θεατές σε μια ιστορική συναυλία που χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη της καριέρας της. Απόψε, στις 9:45 μ.μ. (τοπική ώρα, 3:45 π.μ. Κυριακής ώρα Ελλάδος), η Lady Gaga ενδέχεται να προσελκύσει ακόμη περισσότερους.

American pop icon Lady Gaga takes the stage on Rio de Janeiro's Copacabana Beach on Saturday night in a free concert that is expected to draw more than 1.6 million people and be one of the biggest of her career https://t.co/aLbN5WZXTN pic.twitter.com/Mb6XJ3ZbMV