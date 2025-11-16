ΔΙΕΘΝΗ
Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στον Λίβανο

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες

Φωτογραφία: X
Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις άνοιξαν σήμερα πυρ εναντίον μελών της δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο, ένα περιστατικό το οποίο η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης χαρακτήρισε σοβαρή παραβίαση.

Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός μεταξύ των μελών της δύναμης του ΟΗΕ.

Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον δύο υπόπτων στην περιοχή Ελ Χαμάμες κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, συνειδητοποιώντας μόνο μετά πως ήταν ειρηνευτές του ΟΗΕ, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός.

Ο στρατός είπε πως δεν αναγνώρισε τους ειρηνευτές λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Το επεισόδιο εξετάζεται, είπε.

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) δήλωσε πως οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν από ένα άρμα μάχης Merkava που βρισκόταν μέσα στο έδαφος του Λιβάνου προς την κατεύθυνση των ειρηνευτών, που ήταν πεζή. Σφοδρά πυρά πολυβόλου έπεσαν σε απόσταση πέντε μέτρων από τους ειρηνευτές, που αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο, είπε.

Το ισραηλινό άρμα μάχης αποσύρθηκε όταν οι ειρηνευτές επικοινώνησαν με τον ισραηλινό στρατό μέσω επίσημων διαύλων, είπε η UNIFIL.

Η UNIFIL αποκάλεσε το επεισόδιο «σοβαρή παραβίαση» του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως κανένας στρατός δεν θα πρέπει να επιχειρεί στον νότιο Λίβανο εκτός από τους ειρηνευτές του ΟΗΕ και τον στρατό του Λιβάνου.

Ο στρατός του Λιβάνου ανέφερε σε μια δήλωση πως οι ισραηλινές παραβιάσεις της κυριαρχίας του προκαλούν αστάθεια στη χώρα και εμποδίζουν τις δυνάμεις του να αναπτυχθούν στον νότο.

Ο ισραηλινός στρατός κατέχει πέντε θέσεις μέσα στον Λίβανο και διενεργεί τακτικά αεροπορικά πλήγματα στον νότο της χώρας τα οποία όπως λέει στοχεύουν την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση μαχητών Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ κατέληξαν πέρυσι σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός που προβλέπει ότι η οργάνωση δεν θα έχει όπλα στον νότο και οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν πλήρως από τον Λίβανο.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι προσπαθεί να επανεξοπλιστεί, ενώ η κυβέρνηση του Λιβάνου κατηγορεί το Ισραήλ ότι παραβιάζει τη συμφωνία αφού δεν έχει αποσυρθεί και εξακολουθεί να εξαπολύει αεροπορικά πλήγματα.

Με πληροφορίες από Reuters

