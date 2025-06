Ισραήλ - Ιράν: Κλιμακώνεται η σύρραξη με το χτύπημα στο νοσοκομείο

Ένα νοσοκομείο στην πόλη Μπερσιβά στο νότιο Ισραήλ επλήγη μετά την εκτόξευση κύματος πυραύλων από το Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς κλιμακώνεται η σύρραξη μεταξύ των δύο χωρών.

Το νοσοκομείο Σορόκα στη Μπερσιβά του Ισραήλ υπέστη εκτεταμένες ζημιές, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ενώ η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ αναφέρει ότι τουλάχιστον 65 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε όλη τη χώρα από τις τελευταίες επιθέσεις του Ιράν. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η πυραυλική επίθεση στόχευσε μια στρατιωτική τοποθεσία δίπλα στο νοσοκομείο, η οποία πράγματι επλήγη και πως οι ζημιές στο νοσοκομείο ήταν από το ωστικό κύμα. Λίγες στιγμές μετά την επίθεση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εμφανίστηκε οργισμένος και υποσχέθηκε «εκδίκηση».

The Iranian regime targeted Soroka Hospital in Beersheba with a ballistic missile—hitting a major medical center.



We will not stand by. We will continue doing what must be done to defend our people. pic.twitter.com/4ldeTQhATW — Israel ישראל (@Israel) June 19, 2025

🚨 Iranian missile strikes hit Israel—MDA confirms 4 impacts. One each in Tel-Aviv & Beersheba. Soroka Hospital in Beersheba heavily damaged, now on fire.



🎥Video 1: Tel-Aviv scenes

🎥Video 2: Missile hits Tel-Aviv

🎥Video 3: Soroka Hospital aflame pic.twitter.com/qjVEoVpTFX — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) June 19, 2025

Massive damage to Soroka Medical Center in Beersheba, following the impact of a ballistic missile fired by Iran. pic.twitter.com/8rXhGeuk0z — OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2025

Fresh Iranian retaliatory attack hits Soroka Hospital in Israel’s Beersheba, that treats soldiers fighting in Tel Aviv’s genocidal war on Palestinians in Gaza. At least four other sites across Israel were also hit during Tehran’s attack on June 19 pic.twitter.com/LW4q4cwXBB — TRT World (@trtworld) June 19, 2025

Στο Ιράν, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι στόχευσε πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του «ανενεργού» αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο Αράκ και της εγκατάστασης Νατάνζ.

Οι εκατέρωθεν επιθέσεις σήμερα Πέμπτη, το πρωί έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την πιθανότητα άμεσης εμπλοκής των ΗΠΑ στην εκστρατεία του Ισραήλ, γράφει ο Χούγκο Μπατσέγκα. Ο Τραμπ φέρεται να έχει εγκρίνει σχέδια για επίθεση στο Ιράν, αλλά δεν έχει λάβει τελική απόφαση, την ώρα που ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε για «ανεπανόρθωτη ζημιά» εάν οι ΗΠΑ παρέμβουν.

Το Ιράν χτύπησε νοσοκομείο στο Ισραήλ

Ο χώρος υποδοχής στο Νοσοκομείο Σορόκα της Μπερσιβά ήταν γεμάτος με στρατιωτικούς, αστυνομικούς και ομάδες έκτακτης ανάγκης, μεταδίδει το BBC λίγη ώρα μετά το χτύπημα.

Ένας από τους στρατιώτες που βοηθούν στον καθαρισμό εκεί λέει ότι η κατάσταση φαίνεται άσχημη και ότι είναι θέμα τύχης το ότι δεν έχει τραυματιστεί κανείς. Οι γιατροί λένε στο ισραηλινό ραδιόφωνο ότι οι ασθενείς είχαν μεταφερθεί από αυτό το τμήμα μόλις χθες σε έναν ασφαλή υπόγειο χώρο.

Άλλοι, συμπεριλαμβανομένου ενός άνδρα που περιμένει στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, είναι καλυμμένοι με συντρίμμια από την έκρηξη.

Αρκετές περιοχές στο Ισραήλ χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δεκάδες τραυματίες σε όλη τη χώρα.

Νετανιάχου: Το Ιράν θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε το Ιράν ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα», αφού ιρανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το νοσοκομείο Soroka στο νότιο Ισραήλ.

«Σήμερα το πρωί οι Ιρανοί τρομοκράτες δικτάτορες εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του νοσοκομείου Soroka στη Μπερ Σεβά και εναντίον πολιτών στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Θα κάνουμε τους τυράννους της Τεχεράνης να πληρώσουν μεγάλο τίμημα», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Χ.

Το Ιράν εκτόξευσε σήμερα νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης, ενώ η Τεχεράνη υποσχέθηκε να κάνει το Ισραήλ «να μετανιώσει και να πληρώσει» για τις επιθέσεις του, κατά την έβδομη ημέρα ενός πρωτοφανούς για την έντασή του πολέμου ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ από το Ιράν

Εκκωφαντικές, επανειλημμένες εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εναντίον νέας εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, ενεργοποιώντας συναγερμούς σε διάφορους τομείς της χώρας.

Πολλαπλά ιρανικά χτυπήματα στο Ισραήλ σήμερα Πέμπτη / Φωτογραφία: EPA

Σύμφωνα με τους ανταποκριτές του AFP, οι εκρήξεις ακούστηκαν περί τις 07:10 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ήταν οι πιο ισχυρές που έχουν ακούσει αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν τη 13η Ιουνίου.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για ιρανικά πυραυλικά πλήγματα σε τουλάχιστον τέσσερις τοποθεσίες, ανάμεσά τους και το νοσοκομείο της Μπερσιβά, στο νότιο Ισραήλ. «Το νοσοκομείο δέχθηκε πλήγμα που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλά σημεία. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τις ζημιές, περιλαμβανομένου του πιθανού αριθμού τραυματιών», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο.

Ζημιές και τραυματίες στο Ισραήλ από τα ιρανικά χτυπήματα / Φωτογραφία: EPA

Το Ισραήλ βομβάρδισε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ο ισραηλινός στρατός νωρίτερα, ανακοίνωσε ότι «στοχοθέτησε τον πυρηνικό αντιδραστήρα στην περιοχή της Αράκ στο Ιράν στη διάρκεια της νύχτας» και ότι έπληξε «εγκατάσταση», όπως την χαρακτήρισε, ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στην περιοχή της Νατάνζ.

Ανάμεσα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, βρίσκεται ερευνητικός πυρηνικός αντιδραστήρας βαρέος ύδατος η κατασκευή του οποίου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη από το Ιράν, ο οποίος αρχικά ονομαζόταν Αράκ και τώρα Χοντάμπ.

Της επίθεσης προηγήθηκε προειδοποίηση στα περσικά από εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού, μετέδωσε ο Ραδιοσταθμός του Ισραηλινού Στρατού. Οι κάτοικοι της Αράκ και της γειτονικής Χοντάμπ καλούνταν να αναζητήσουν καταφύγιο ενόψει του πλήγματος.

Οι εγκαταστάσεις της Αράκ που αποτελούν μέρος της πυρηνικής υποδομής του Ιράν βρίσκονται νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Στη Νατάνζ, η οποία έχει και προηγουμένως χτυπηθεί στη διάρκεια των αεροπορικών βομβαρδισμών του Ισραήλ στο Ιράν που συνεχίζονται για έκτη συνεχόμενη ημέρα, το Ιράν έχει κατασκευάσει συγκρότημα που βρίσκεται στην καρδιά του πυρηνικού του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει δύο μονάδες εμπλουτισμού.

Οι αντιδραστήρες βαρέος ύδατος συνιστούν κίνδυνο όσον αφορά τη διάδοση των πυρηνικών όπλων επειδή μπορούν εύκολα να παράγουν πλουτώνιο, το οποίο, όπως το εμπλουτισμένο ουράνιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποτελέσει τον πυρήνα ατομικής βόμβας.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian, ΑΠΕ - ΜΠΕ