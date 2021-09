Στις 3:12 μ.μ. (τοπική ώρα) ξεκίνησε η ηφαιστειακή έκρηξη στο Cumbre Vieja στη Λα Πάλμα στα Κανάρια Νησιά.

Περίπου 40 άνθρωποι με κινητικά προβλήματα και κάποια ζώα είχαν ήδη απομακρυνθεί καθώς οι επιστήμονες προειδοποιούσαν για αυξημένο κίνδυνο ηφαιστειακής έκρηξης.

Επιστήμονες έχουν καταγράψει σειρά σεισμικών δονήσεων μεγέθους 3,8 βαθμών στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωγραφίας της Ισπανίας.

Οι ευάλωτοι άνθρωποι και τα ζώα απομακρύνθηκαν από τις περιοχές Λας Μάντσας, Φουενκαλιέντε, Λα Μπομπίγια, Ελ Ρέμο και Πουέρτο Νάος, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων, όμως το νησί παραμένει σε κίτρινο συναγερμό, τον δεύτερο χαμηλότερο στο σύστημα προειδοποίησης των τεσσάρων βαθμίδων.

Στρατιώτες κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν στην επιχείρηση εκκένωσης, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Άμυνας.

Οι αρχές δεν έδωσαν εντολή για τη γενική απομάκρυνση έως και 35.000 ανθρώπων, που ζουν κοντά στο ηφαίστειο.

