Ισχυρός σεισμός στη Χιλή

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στα ανοικτά των ακτών της περιφέρειας Μάουλε, στη βόρεια Χιλή

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 94 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Κονστιτουσιόν και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 5 χιλιόμετρα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές από το χτύπημα του Εγκέλαδου.

