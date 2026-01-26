ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιράν: Σχεδόν 6.000 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωμένα πεθάνει στις διαδηλώσεις

Πάνω από 17.000 πιθανοί θάνατοι βρίσκονται υπό έρευνα

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΝΕΚΡΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Μία μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε σήμερα πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο σχεδόν 6.000 ανθρώπων στις διαδηλώσεις στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Human Rights Activists News Agency (HRANA), 5.848 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων 5.520 διαδηλωτές, 77 ανήλικοι, 209 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 42 περαστικοί.

Η ΜΚΟ προσθέτει πως εξετάζει άλλους 17.091 πιθανούς θανάτους.

Μεγαλύτερος ενδέχεται να είναι ο απολογισμός των θανάτων στο Ιράν

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν πως ο απολογισμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος από τους χιλιάδες θανάτους που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί, καθώς η διαδικασία επαλήθευσης περιπλέκεται από τη διακοπή του ίντερνετ που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου.

Το HRANA ανακοίνωσε εξάλλου ότι τουλάχιστον 41.283 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Έπειτα από δύο και πλέον εβδομάδες, το Ιράν παραμένει αποκομμένο από το ίντερνετ, υπογράμμισε σήμερα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η ΜΚΟ επιτήρησης κυβερνοασφάλειας Netblocks, μια απόφαση που είχε στόχο σύμφωνα με την ίδια, να «κρύψει την έκταση της φονικής καταστολής αμάχων».

Όλον αυτόν τον καιρό, «οι λογαριασμοί του καθεστώτος προωθούν τον λόγο της Ισλαμικής Δημοκρατίας», προσθέτει.

Την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, οι ιρανικές αρχές έδωσαν τον πρώτο συνολικό απολογισμό τους, των 3.117 θανάτων, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων (2.427) ήταν «μάρτυρες» -- μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί και όχι «ταραξίες» όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία εδρεύει στη Νορβηγία, επιβεβαίωσε από την πλευρά της τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, λέγοντας ωστόσο πως φοβάται ότι ο πραγματικός αριθμός φθάνει τους 25.000 θανάτους.

Το αντιπολιτευόμενο δίκτυο Iran International, που εδρεύει στο εξωτερικό, αναφέρει από την πλευρά του ότι τουλάχιστον 36.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, επικαλούμενο κυρίως απόρρητα έγγραφα και πηγές ασφαλείας.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Θα θερίσετε θύελλα»: Γιγάντια τοιχογραφία στην Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Διεθνή / «Θα θερίσετε θύελλα»: Γιγάντια τοιχογραφία στην Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Θα υποστείτε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες από αυτές που θα προκαλέσετε, ξεκαθαρίζει το Ιράν καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: Το Ισραήλ θα ξανανοίξει το πέρασμα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τον τελευταίο νεκρό όμηρο

Διεθνή / Γάζα: Το Ισραήλ θα ξανανοίξει το πέρασμα της Ράφα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τον τελευταίο νεκρό όμηρο

Η επιχείρηση για την ανάκτηση του σώματος του 24χρονου πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομάδων, σύμφωνα με ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού
THE LIFO TEAM
Η φονική χιονοκαταιγίδα Fern πλήττει τις ΗΠΑ - Τουλάχιστον 11 νεκροί και 800.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

Διεθνή / Η φονική χιονοκαταιγίδα Fern πλήττει τις ΗΠΑ - Τουλάχιστον 11 νεκροί και 800.000 πολίτες χωρίς ρεύμα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να διαρκέσουν για ημέρες και να επηρεάσουν έως και 180 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή πάνω από τον μισό πληθυσμό των ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
«Θα θερίσετε θύελλα»: Γιγάντια τοιχογραφία στην Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Διεθνή / «Θα θερίσετε θύελλα»: Γιγάντια τοιχογραφία στην Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Θα υποστείτε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες από αυτές που θα προκαλέσετε, ξεκαθαρίζει το Ιράν καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Διεθνή / Ελληνοαμερικανός μετεωρολόγος για κακοκαιρία στις ΗΠΑ: «Είχαν χρόνια να ζήσουν κάτι τέτοιο»

Οι αρχές προειδοποιούν ότι το κρύο θα συνεχιστεί καθ’ όλη την εβδομάδα και σε ορισμένες περιοχές των κεντρικών ΗΠΑ τα θερμόμετρα μπορεί να δείξουν ακόμη και -45°C
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διεθνή / Κακοκαιρία σαρώνει τις ΗΠΑ: Χωρίς ρεύμα πάνω από 670.000 σπίτια, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Συνολικά, 17 πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας, καθώς το κύμα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με χιόνι, χαλάζι, παγωμένη βροχή και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
THE LIFO TEAM
 
 