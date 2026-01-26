Ιράν: Σχεδόν 6.000 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωμένα πεθάνει στις διαδηλώσεις

Μία μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε σήμερα πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο σχεδόν 6.000 ανθρώπων στις διαδηλώσεις στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Human Rights Activists News Agency (HRANA), 5.848 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων 5.520 διαδηλωτές, 77 ανήλικοι, 209 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 42 περαστικοί.

Η ΜΚΟ προσθέτει πως εξετάζει άλλους 17.091 πιθανούς θανάτους.

Μεγαλύτερος ενδέχεται να είναι ο απολογισμός των θανάτων στο Ιράν

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν πως ο απολογισμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος από τους χιλιάδες θανάτους που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί, καθώς η διαδικασία επαλήθευσης περιπλέκεται από τη διακοπή του ίντερνετ που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου.

Day 29 of Iran’s protests: at least 5,848 killed, 41,283 arrested, 7,804 severely injured, and 240 forced confessions broadcast. Another 17,091 deaths remain under investigation. Internet shutdowns, threats of property confiscation, and pressure on medical staff persist.… pic.twitter.com/BMBD2kpMLN — HRANA English (@HRANA_English) January 25, 2026

Το HRANA ανακοίνωσε εξάλλου ότι τουλάχιστον 41.283 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Έπειτα από δύο και πλέον εβδομάδες, το Ιράν παραμένει αποκομμένο από το ίντερνετ, υπογράμμισε σήμερα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η ΜΚΟ επιτήρησης κυβερνοασφάλειας Netblocks, μια απόφαση που είχε στόχο σύμφωνα με την ίδια, να «κρύψει την έκταση της φονικής καταστολής αμάχων».

Όλον αυτόν τον καιρό, «οι λογαριασμοί του καθεστώτος προωθούν τον λόγο της Ισλαμικής Δημοκρατίας», προσθέτει.

Την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, οι ιρανικές αρχές έδωσαν τον πρώτο συνολικό απολογισμό τους, των 3.117 θανάτων, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων (2.427) ήταν «μάρτυρες» -- μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί και όχι «ταραξίες» όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία εδρεύει στη Νορβηγία, επιβεβαίωσε από την πλευρά της τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, λέγοντας ωστόσο πως φοβάται ότι ο πραγματικός αριθμός φθάνει τους 25.000 θανάτους.

Το αντιπολιτευόμενο δίκτυο Iran International, που εδρεύει στο εξωτερικό, αναφέρει από την πλευρά του ότι τουλάχιστον 36.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, επικαλούμενο κυρίως απόρρητα έγγραφα και πηγές ασφαλείας.