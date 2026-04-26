Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί κατευθύνεται προς τη Ρωσία για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι ο Αμπάς Αραγτσί αναχώρησε από το Πακιστάν με προορισμό τη Ρωσία.

Νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε στο Ισλαμαμπάντ.

Το πρόγραμμα του Αραγτσί στη Ρωσία

«Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ρωσικής Ομοσπονδίας και θα συζητήσει τις διμερείς σχέσεις Ιράν-Ρωσίας, καθώς και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις», ανέφερε στο λογαριασμό του στο Telegram.

Ο Αραγτσί επέστρεψε σήμερα στην πακιστανική πρωτεύουσα, από την οποία είχε αναχωρήσει χθες για το Ομάν, την ώρα που οι διαμεσολαβητές εργάζονται για μια επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, μετά την πρώτη συνάντηση πριν από δύο εβδομάδες η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει συμφωνία.

Κατά τη σύντομη στάση του στο Ισλαμαμπάντ την Κυριακή – η δεύτερη επίσκεψή του σε διάστημα λιγότερο από 48 ώρες – ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον αρχηγό του Στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ. Κατά την άφιξή του, τον υποδέχθηκαν ο υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί και ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί επιστρέφει στο Πακιστάν