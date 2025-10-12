ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους στο Τέξας

Για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματίες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους στο Τέξας Facebook Twitter
0

 Aεροσκάφος Cirrus SR-22 συνετρίβη στο Τέξας προκαλώντας πυρκαγιά σε πολλά ρυμουλκούμενα οχήματα.

«Το αεροπλάνο συνετρίβη πάνω σε πολλά οχήματα και ημιφορτηγά που τώρα παραδίδονται στις φλόγες, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών ή των νεκρών», αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας.

Σημείο της συντριβής είναι η Λεωφόρος N. Saginaw, βόρεια του αεροδρομίου Hicks. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Έκθεση-καμπανάκι: Αυξάνονται οι θάνατοι εφήβων και νέων από αυτοκτονίες, ουσίες και ασθένειες

Διεθνή / Έκθεση-καμπανάκι: Αυξάνονται οι θάνατοι εφήβων και νέων από αυτοκτονίες, ουσίες και ασθένειες

Η έρευνα, που βασίστηκε σε πάνω από 300.000 πηγές δεδομένων, καταγράφει ανησυχητικές τάσεις: οι θάνατοι νέων αυξάνονται, ενώ οι χρόνιες παθήσεις και τα ψυχικά νοσήματα επιδεινώνονται
LIFO NEWSROOM
Η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ για αντίποινα σχετικά με την απειλή του Τραμπ για δασμούς 100%

Διεθνή / Η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ για αντίποινα μετά την απειλή του Τραμπ για δασμούς 100%

«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμείνουν στον λάθος δρόμο, η Κίνα θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου
LIFO NEWSROOM
Ιαν Γουότκινς: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του παιδεραστή πρώην τραγουδιστή των Lostrpophets στη φυλακή

Διεθνή / Ίαν Γουότκινς: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του παιδεραστή πρώην τραγουδιστή των Lostrpophets στη φυλακή

Ο 48χρονος, ο οποίος εξέτιε πολυετή ποινή σε βρετανική φυλακή για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος παιδιών, εντοπίστηκε με σοβαρά τραύματα και υπέκυψε επί τόπου
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Νότια Καρολίνα - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες

Διεθνή / ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Νότια Καρολίνα - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες

«Πολλοί τραυματίες και αυτόπτες μάρτυρες έτρεξαν προς κοντινές επιχειρήσεις και ιδιοκτησίες για να βρουν καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη
LIFO NEWSROOM
Οι Ευρωπαίοι ακροδεξιοί μιμούνται τον Τραμπ στην «εκστρατεία κατά της Antifa»

Διεθνή / Οι Ευρωπαίοι ακροδεξιοί μιμούνται τον Τραμπ στην «εκστρατεία κατά της Antifa»

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσφέρει νομιμότητα, αφήγημα και συνοχή στη νέα ευρωπαϊκή δεξιά, ενώ γύρω του έχει ήδη στηθεί ένα δίκτυο χρηματοδοτών και δεξαμενών σκέψης που συνθέτουν μια «Maga internationale»
LIFO NEWSROOM
Στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ-Φινλανδίας στην Αρκτική: Κατασκευάζονται 11 νέα παγοθραυστικά

Διεθνή / Στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ-Φινλανδίας στην Αρκτική: Κατασκευάζονται 11 νέα παγοθραυστικά

Οι ΗΠΑ και η Φινλανδία ανακοίνωσαν κοινό σχέδιο για την κατασκευή 11 παγοθραυστικών, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και των συμφερόντων στην Αρκτική, σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης
LIFO NEWSROOM
 
 