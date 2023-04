ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανοί απαγόρευσαν σε τρανς βουλευτή να παρίσταται στις συνεδριάσεις

Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Μοντάνα απαγόρευσαν σε τρανς βουλευτή των Δημοκρατικών να παρίσταται στις συνεδριάσεις της Βουλής αυτής της πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η απόφαση πάρθηκε επειδή η τρανς βουλευτής επέκρινε Ρεπουμπλικάνους βουλευτές που προωθούν νομοσχέδιο το οποίο απαγορεύει σε τρανς ανήλικους να έχουν πρόσβαση σε θεραπείες φυλομετάβασης.

Συγκεκριμένα, το τοπικό κοινοβούλιο ψήφισε με 68-32 να απαγορεύσει στην πολιτειακή βουλευτή Zooey Zephyr να είναι παρούσα στο βήμα της Βουλής, τον προθάλαμο ή τη γαλαρία.

Με βάση την απόφαση, η Zephyr θα συνεχίσει να έχει δικαίωμα ψήφου αλλά μόνο εξ αποστάσεως, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να μιλήσει στο βήμα της Βουλής τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της θητείας τον επόμενο μήνα.

​Πρόκειται για μια κίνηση που, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες στο τοπικό Καπιτώλιο. Τη Δευτέρα υποστηρικτές της Zephyr έφτασαν ως τα θεωρεία φωνάζοντας «αφήστε τη να μιλήσει!». Επτά διαδηλωτές συνελήφθησαν.

Σε ομιλία της έξω από το Καπιτώλιο της πολιτείας τη Δευτέρα, η Zephyr είπε: «Δεν τους αρκεί να περάσουν τα επιβλαβή νομοσχέδιά τους. Όταν κάποιος σηκώνεται και καταγγέλλει τα νομοσχέδιά τους για τη ζημιά που προκαλούν, για τους θανάτους που προκαλούν, θέλουν σιωπή. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στην εξόντωσή μας».

