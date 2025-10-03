ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: Η Apple απέσυρε εφαρμογή για τον εντοπισμό πρακτόρων της ICE

Η απόφαση ήρθε, σύμφωνα με την εταιρεία, έπειτα από ανησυχίες που εξέφρασαν οι αρχές για ζητήματα ασφάλειας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΗΠΑ: Η Apple απέσυρε εφαρμογή για τον εντοπισμό πρακτόρων της ICE Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Η Apple αφαίρεσε από το App Store την εφαρμογή ICEBlock, η οποία επέτρεπε στους χρήστες να καταγράφουν και να παρακολουθούν κινήσεις πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) των ΗΠΑ. Η απόφαση ήρθε, σύμφωνα με την εταιρεία, έπειτα από ανησυχίες που εξέφρασαν οι αρχές για ζητήματα ασφάλειας.

Η ICEBlock, διαθέσιμη μόνο για iPhone, είχε συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατ. χρήστες, σύμφωνα με τον δημιουργό της. Η λειτουργία της βασιζόταν σε ανώνυμες αναφορές πολιτών για την παρουσία πρακτόρων της ICE σε συγκεκριμένα σημεία. Ο δημιουργός της εφαρμογής ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η Apple ενημέρωσε για την απόσυρση λόγω «προσβλητικού περιεχομένου», αφήνοντας να εννοηθεί πως η απόφαση συνδέεται με πολιτικές πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η θέση της Apple

Σε ανακοίνωσή της η Apple ανέφερε: «Δημιουργήσαμε το App Store ώστε να είναι ένας ασφαλής και αξιόπιστος χώρος για την ανακάλυψη εφαρμογών. Με βάση πληροφορίες που λάβαμε από τις αρχές για κινδύνους ασφαλείας που συνδέονται με το ICEBlock, αφαιρέσαμε την εφαρμογή, όπως και παρόμοιες».

Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά από περιστατικό στο Ντάλας, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εγκατάσταση της ICE έχοντας προηγουμένως αναζητήσει εφαρμογές που εντοπίζουν πράκτορες της υπηρεσίας.

Η τεχνολογία crowdsourcing έχει γνωρίσει άνθηση, ιδιαίτερα μετά την εντατικοποίηση των ελέγχων μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ. Εφαρμογές όπως η Waze ή το Google Maps επιτρέπουν εδώ και χρόνια στους οδηγούς να ειδοποιούνται για μπλόκα της αστυνομίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών.

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, είχε δηλώσει σε συνέντευξή της τον Ιούλιο ότι εφαρμογές όπως το ICEBlock «δεν αποτελούν προστατευόμενη μορφή λόγου», προειδοποιώντας τον δημιουργό της ότι «καλύτερα να προσέχει».

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ICE ανοίγει 300 νέα γραφεία και σχεδιάζει το μεγαλύτερο κυνήγι μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ

Διεθνή / Η ICE ανοίγει 300 νέα γραφεία και σχεδιάζει το μεγαλύτερο κυνήγι μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ

Η ICE προχωρά σε μαζική επέκταση με 300 νέα γραφεία και 10.000 προσλήψεις πρακτόρων και νομικών - Ποιες πολιτείες στοχεύονται και τι σημαίνει η “ICE Surge” για τη μετανάστευση στις ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ: Νέα επίθεση σε σκάφος ανοιχτά της Βενεζουέλας, «φόρτωμενο με ναρκωτικά» σύμφωνα με τον Τραμπ

Διεθνή / ΗΠΑ: Νέα επίθεση σε σκάφος ανοιχτά της Βενεζουέλας, «φόρτωμενο με ναρκωτικά» σύμφωνα με τον Τραμπ

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το σκάφος ήταν «φορτωμένο με αρκετά ναρκωτικά για να σκοτώσουν 25 έως 50 χιλιάδες ανθρώπους» και άφησε να εννοηθεί πως κατευθυνόταν προς «αμερικανικό έδαφος»
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Το άγχος σε μικρή ηλικία σε επηρεάζει πολύ αργότερα» - Η αναφορά του στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Το άγχος σε μικρή ηλικία σε επηρεάζει πολύ αργότερα» - Η αναφορά του στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε για τον χωρισμό των γονιών του, όταν εκείνος ήταν 8 ετών, αλλά και στο πώς προσπαθεί να μεγαλώνει τα παιδιά του μαζί με την Κέιτ
LIFO NEWSROOM
Γενική απεργία και διαδηλώσεις για τη Γάζα «παρέλυσαν» την Ιταλία - Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους 

Διεθνή / Γενική απεργία και διαδηλώσεις για τη Γάζα «παρέλυσαν» την Ιταλία - Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους 

Η ιταλική κυβέρνηση επέκρινε έντονα την κινητοποίηση, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να υποστηρίζει ότι πολλοί εργαζόμενοι εκμεταλλεύθηκαν την απεργία για να παρατείνουν το Σαββατοκύριακό τους
LIFO NEWSROOM
Καρκινοπαθής πέθανε κάνοντας κλύσματα με καφέ, μεθόδος που υποστήριζε η συνωμοσιολόγος μητέρα της

Διεθνή / Καρκινοπαθής πέθανε κάνοντας κλύσματα με καφέ, μέθοδος που υποστήριζε η συνωμοσιολόγος μητέρα της

Η ιατροδικαστής σημείωσε ότι η νεαρή γυναίκα επηρεαζόταν από τις δικές της πεποιθήσεις, των γονιών της και ενός οικογενειακού φίλου – όλοι υπέρμαχοι των εναλλακτικών θεραπειών
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στη Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο — Υπόσχεται «κόλαση» αν δεν δεχθεί

Διεθνή / Γάζα: Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στη Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο — Υπόσχεται «κόλαση» αν δεν δεχθεί

Χαρακτήρισε τη συμφωνία «τελευταία ευκαιρία» και προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση απόρριψης, «θα ξεσπάσει βία πρωτοφανούς κλίμακας» εναντίον της Χαμάς
LIFO NEWSROOM
PAKISTAN KASMIR DIADILOSEIS

Διεθνή / Βία και αναταραχή στο Κασμίρ: Νεκροί, τραυματίες και αποκλεισμένες πόλεις

Τουλάχιστον 9 νεκροί και πάνω από 150 τραυματίες στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Κασμίρ που ελέγχεται από το Πακιστάν - Ο πρωθυπουργός καλεί σε ειρηνική κινητοποίηση, ενώ οι συγκρούσεις επηρεάζουν καθημερινότητα και ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
 
 