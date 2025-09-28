ΗΠΑ: 79χρονος πολίτης καταγγέλλει πράκτορες της ICE για βίαιη επίθεση – Ζητά 50 εκατ. δολάρια

Ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ και θέτει εκ νέου στο επίκεντρο τη βία από ομοσπονδιακές υπηρεσίες καταγγέλλεται στο Λος Άντζελες.

Ο 79χρονος επιχειρηματίας Rafie Ollah Shouhed, ιδιοκτήτης πλυντηρίου αυτοκινήτων, υπέβαλε ομοσπονδιακή αγωγή ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και των υπηρεσιών του, κατηγορώντας πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ότι τον έριξαν βίαια στο έδαφος και τον κακομεταχειρίστηκαν κατά τη διάρκεια εφόδου στις 9 Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι πράκτορες εμφανίστηκαν με μάσκες στο πλυντήριο αυτοκινήτων του Shouhed στη συνοικία Van Nuys. Όταν εκείνος τους πλησίασε για να δείξει έγγραφα που –όπως υποστηρίζει– αποδείκνυαν ότι οι εργαζόμενοι του ήταν νόμιμα απασχολούμενοι, οι πράκτορες τον έβρισαν και τον ακινητοποίησαν με τη βία.

Κάμερα ασφαλείας δείχνει έναν πράκτορα να τον σπρώχνει στο έδαφος, ενώ σύμφωνα με την αγωγή τρεις ακόμη τον ακινητοποίησαν, με τον έναν να γονατίζει στον λαιμό του. Ο Shouhed υπέστη πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά, τραυματισμό στον αγκώνα και εγκεφαλική κάκωση, ενώ κρατήθηκε για σχεδόν 12 ώρες χωρίς ιατρική φροντίδα, αν και είχε ήδη αναγνωριστεί ως Αμερικανός πολίτης.

Η μαρτυρία του 79χρονου

«Τρεις μεγαλόσωμοι άνθρωποι κάθισαν πάνω στην πλάτη μου. Με πέταξαν κάτω… Τους ικέτευα. Έχω πρόβλημα με την καρδιά μου», είπε σε συνέντευξη Τύπου, εμφανώς καταβεβλημένος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προσπάθησε να συνεργαστεί, λέγοντας στους πράκτορες: «Αν μπορώ να βοηθήσω με κάτι, πείτε μου. Έχω τα χαρτιά των εργαζομένων μου». Η απάντηση που –όπως υποστηρίζει– έλαβε ήταν: «Δεν τα βάζεις με την ICE. Είμαστε εδώ».

Η αγωγή αφορά επίθεση, άσκηση υπερβολικής βίας, παραβίαση πολιτικών δικαιωμάτων και αδιαφορία απέναντι σε σοβαρή ιατρική κατάσταση. Ο δικηγόρος του Shouhed, V. James DeSimone, δήλωσε: «Πρόκειται για μια εξωφρενική και παράνομη επίθεση σε έναν 79χρονο Αμερικανό πολίτη στον ίδιο του τον χώρο εργασίας. Αν μπορεί να συμβεί σε εκείνον, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς ο Shouhed αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά το πλυντήριο αυτοκινήτων του – οι εργαζόμενοι, πολλοί εκ των οποίων είναι επίσης Αμερικανοί πολίτες, δηλώνουν ότι φοβούνται να επιστρέψουν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από το DHS ή την ICE. Το περιστατικό, ωστόσο, εντάσσεται σε μια μακρά συζήτηση στις ΗΠΑ για τον τρόπο με τον οποίο οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες μεταναστευτικού ελέγχου ασκούν την εξουσία τους.



