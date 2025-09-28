ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: 79χρονος πολίτης καταγγέλλει πράκτορες της ICE για βίαιη επίθεση – Ζητά 50 εκατ. δολάρια

Ο ηλικιωμένος επιχειρηματίας υπέστη πολλαπλά κατάγματα και εγκεφαλική κάκωση – Ο δικηγόρος του μιλά για «επίθεση που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΗΠΑ: 79χρονος πολίτης καταγγέλλει πράκτορες της ICE για βίαιη επίθεση – Ζητά 50 εκατ. δολάρια Facebook Twitter
Φωτ.:James DeSimone Law
0

Ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ και θέτει εκ νέου στο επίκεντρο τη βία από ομοσπονδιακές υπηρεσίες καταγγέλλεται στο Λος Άντζελες. 

Ο 79χρονος επιχειρηματίας Rafie Ollah Shouhed, ιδιοκτήτης πλυντηρίου αυτοκινήτων, υπέβαλε ομοσπονδιακή αγωγή ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και των υπηρεσιών του, κατηγορώντας πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ότι τον έριξαν βίαια στο έδαφος και τον κακομεταχειρίστηκαν κατά τη διάρκεια εφόδου στις 9 Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι πράκτορες εμφανίστηκαν με μάσκες στο πλυντήριο αυτοκινήτων του Shouhed στη συνοικία Van Nuys. Όταν εκείνος τους πλησίασε για να δείξει έγγραφα που –όπως υποστηρίζει– αποδείκνυαν ότι οι εργαζόμενοι του ήταν νόμιμα απασχολούμενοι, οι πράκτορες τον έβρισαν και τον ακινητοποίησαν με τη βία.

Κάμερα ασφαλείας δείχνει έναν πράκτορα να τον σπρώχνει στο έδαφος, ενώ σύμφωνα με την αγωγή τρεις ακόμη τον ακινητοποίησαν, με τον έναν να γονατίζει στον λαιμό του. Ο Shouhed υπέστη πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά, τραυματισμό στον αγκώνα και εγκεφαλική κάκωση, ενώ κρατήθηκε για σχεδόν 12 ώρες χωρίς ιατρική φροντίδα, αν και είχε ήδη αναγνωριστεί ως Αμερικανός πολίτης.

ΗΠΑ: 79χρονος πολίτης καταγγέλλει πράκτορες της ICE για βίαιη επίθεση – Ζητά 50 εκατ. δολάρια Facebook Twitter
Φωτ.:James DeSimone Law

Η μαρτυρία του 79χρονου

«Τρεις μεγαλόσωμοι άνθρωποι κάθισαν πάνω στην πλάτη μου. Με πέταξαν κάτω… Τους ικέτευα. Έχω πρόβλημα με την καρδιά μου», είπε σε συνέντευξη Τύπου, εμφανώς καταβεβλημένος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προσπάθησε να συνεργαστεί, λέγοντας στους πράκτορες: «Αν μπορώ να βοηθήσω με κάτι, πείτε μου. Έχω τα χαρτιά των εργαζομένων μου». Η απάντηση που –όπως υποστηρίζει– έλαβε ήταν: «Δεν τα βάζεις με την ICE. Είμαστε εδώ».

Η αγωγή αφορά επίθεση, άσκηση υπερβολικής βίας, παραβίαση πολιτικών δικαιωμάτων και αδιαφορία απέναντι σε σοβαρή ιατρική κατάσταση. Ο δικηγόρος του Shouhed, V. James DeSimone, δήλωσε: «Πρόκειται για μια εξωφρενική και παράνομη επίθεση σε έναν 79χρονο Αμερικανό πολίτη στον ίδιο του τον χώρο εργασίας. Αν μπορεί να συμβεί σε εκείνον, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς ο Shouhed αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά το πλυντήριο αυτοκινήτων του – οι εργαζόμενοι, πολλοί εκ των οποίων είναι επίσης Αμερικανοί πολίτες, δηλώνουν ότι φοβούνται να επιστρέψουν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από το DHS ή την ICE. Το περιστατικό, ωστόσο, εντάσσεται σε μια μακρά συζήτηση στις ΗΠΑ για τον τρόπο με τον οποίο οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες μεταναστευτικού ελέγχου ασκούν την εξουσία τους.
 

Με πληροφορίες από ABC News

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ICE ανοίγει 300 νέα γραφεία και σχεδιάζει το μεγαλύτερο κυνήγι μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ

Διεθνή / Η ICE ανοίγει 300 νέα γραφεία και σχεδιάζει το μεγαλύτερο κυνήγι μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ

Η ICE προχωρά σε μαζική επέκταση με 300 νέα γραφεία και 10.000 προσλήψεις πρακτόρων και νομικών - Ποιες πολιτείες στοχεύονται και τι σημαίνει η “ICE Surge” για τη μετανάστευση στις ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Yantar: Το ρωσικό πλοίο-φάντασμα που χαρτογραφεί καλώδια διαδικτύου στην Ευρώπη – Φόβοι για δολιοφθορά

Διεθνή / Yantar: Το ρωσικό πλοίο-φάντασμα που χαρτογραφεί καλώδια διαδικτύου στην Ευρώπη – Φόβοι για δολιοφθορά

Το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar χαρτογραφεί κρίσιμα υποθαλάσσια καλώδια στην Ευρώπη - Ο φόβος δολιοφθοράς και η μυστική μονάδα GUGI που «παίζει» με την παγκόσμια ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Κοντά σε συμφωνία λήξης του πολέμου; - Τι είπε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Διεθνή / Γάζα: Κοντά σε συμφωνία λήξης του πολέμου; - Τι είπε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα - Τραμπ, Μπλερ και ΟΗΕ πιέζουν για κατάπαυση του πυρός, αλλά το Ισραήλ επιμένει σε στρατιωτική λύση. Μπορεί να τελειώσει επιτέλους ο πόλεμος;
LIFO NEWSROOM
Λαβρόφ για Γερμανία: Αναβιώνει ο ναζισμός - Ίσως σκοπεύουν όπως ο Χίτλερ να υποτάξουν την Ευρώπη

Διεθνή / Λαβρόφ για Γερμανία: Αναβιώνει ο ναζισμός - Ίσως σκοπεύουν όπως ο Χίτλερ να υποτάξουν την Ευρώπη

Σε μια ευρεία ομιλία που εκφώνησε το Σάββατο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι απειλές κατά της Ρωσίας από τις δυτικές χώρες γίνονται «όλο και πιο συχνές»
LIFO NEWSROOM
Σαρκοζί: «Δεν θα παραδεχτώ ποτέ την ενοχή μου, για κάτι που δεν έκανα»

Διεθνή / Σαρκοζί: «Δεν θα παραδεχτώ ποτέ την ενοχή μου, για κάτι που δεν έκανα»

Η απονομή χάριτος ισχύει μόνο για μια τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί ενδεχόμενο προς το παρόν, καθώς ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης
LIFO NEWSROOM
Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα

Διεθνή / Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι «οι απειλές χρήσης βίας κατά της Ρωσίας γίνονται όλο και πιο συχνές», προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «διαψεύσει επανειλημμένα τέτοιες προκλήσεις»
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Τουλάχιστον 44 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η επίθεση στην Πόλη της Γάζας

Διεθνή / Γάζα: Τουλάχιστον 44 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η επίθεση στην Πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πιέζει με την επίθεσή του στη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι παραμένουν παγιδευμένοι και αντιμετωπίζουν λιμό
LIFO NEWSROOM
Συρία: Ένταλμα σύλληψης για τον Άσαντ – Στο «τραπέζι» η εμπλοκή της Ιντερπόλ

Διεθνή / Συρία: Ένταλμα σύλληψης για τον Άσαντ – Στο «τραπέζι» η εμπλοκή της Ιντερπόλ

Υπενθυμίζεται ότι ο Άσαντ και η οικογένειά του κατέφυγαν στη Ρωσία τον Δεκέμβριο, έπειτα από την ανατροπή της κυβέρνησής του από αντάρτες και τζιχαντιστές, ύστερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Το απόρρητο σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Διεθνή / Γάζα: Το απόρρητο σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Το σχέδιο των ΗΠΑ, που χαρακτηρίζεται «δυναμικό» και αναμένεται να βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες, παρουσιάζεται ως η πρώτη ολοκληρωμένη αμερικανική πρόταση που επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ασφάλεια του Ισραήλ και στη μελλοντική κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων
LIFO NEWSROOM
 
 