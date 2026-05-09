ΗΠΑ: Αυτά είναι τα 20 πιο δημοφιλή ονόματα μωρών - Ποιο εμφανίζεται δύο φορές και γιατί

Το Axios δημοσίευσε τη λίστα με τα πιο δημοφιλή ονόματα μωρών στις ΗΠΑ για το 2025.

Η λίστα περιλαμβάνει τα 10 πιο δημοφιλή ονόματα για αγόρια και τα 10 αντίστοιχα για κορίτσια, αποτυπώνοντας τις τάσεις που κυριαρχούν φέτος στους Αμερικανούς γονείς.

Στα αγόρια, το Liam βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, ενώ ακολουθούν τα Noah και Oliver. Αντίστοιχα, στα κορίτσια, το Olivia διατηρεί την πρώτη θέση, με τα Charlotte και Emma να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.

Τα 10 πιο δημοφιλή ονόματα αγοριών στις ΗΠΑ για το 2025

Liam Noah Oliver Theodore Henry James Elijah Mateo William Lucas

Τα 10 πιο δημοφιλή ονόματα κοριτσιών στις ΗΠΑ για το 2025

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στη λίστα με τα πιο δημοφιλή ονόματα κοριτσιών εμφανίζεται δύο φορές το ίδιο όνομα.

Συγκεκριμένα, στην 5η θέση βρίσκεται το Sophia, γραμμένο με «ph», ενώ στην 9η θέση συναντάται ξανά ως Sofia, αυτή τη φορά με «f». «Οι νέες ορθογραφίες κερδίζουν έδαφος», σχολιάζει το Axios σε ανάρτησή του στο X.

Olivia Charlotte Emma Amelia Sophia Mia Isabella Evelyn Sofia Eliana

Με πληροφορίες από Axios