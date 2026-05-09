ΗΠΑ: Αυτά είναι τα 20 πιο δημοφιλή ονόματα μωρών - Ποιο εμφανίζεται δύο φορές και γιατί

Η λίστα που δημοσίευσε το Axios

Το Axios δημοσίευσε λίστα με τα πιο δημιφιλή ονόματα μωρών στις ΗΠΑ / Φωτ.: Unsplash
Το Axios δημοσίευσε τη λίστα με τα πιο δημοφιλή ονόματα μωρών στις ΗΠΑ για το 2025.

Η λίστα περιλαμβάνει τα 10 πιο δημοφιλή ονόματα για αγόρια και τα 10 αντίστοιχα για κορίτσια, αποτυπώνοντας τις τάσεις που κυριαρχούν φέτος στους Αμερικανούς γονείς.

Στα αγόρια, το Liam βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, ενώ ακολουθούν τα Noah και Oliver. Αντίστοιχα, στα κορίτσια, το Olivia διατηρεί την πρώτη θέση, με τα Charlotte και Emma να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.

Τα 10 πιο δημοφιλή ονόματα αγοριών στις ΗΠΑ για το 2025

  1. Liam
  2. Noah
  3. Oliver
  4. Theodore
  5. Henry
  6. James
  7. Elijah
  8. Mateo
  9. William
  10. Lucas

Τα 10 πιο δημοφιλή ονόματα κοριτσιών στις ΗΠΑ για το 2025

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στη λίστα με τα πιο δημοφιλή ονόματα κοριτσιών εμφανίζεται δύο φορές το ίδιο όνομα.

Συγκεκριμένα, στην 5η θέση βρίσκεται το Sophia, γραμμένο με «ph», ενώ στην 9η θέση συναντάται ξανά ως Sofia, αυτή τη φορά με «f». «Οι νέες ορθογραφίες κερδίζουν έδαφος», σχολιάζει το Axios σε ανάρτησή του στο X.

  1. Olivia
  2. Charlotte
  3. Emma
  4. Amelia
  5. Sophia
  6. Mia
  7. Isabella
  8. Evelyn
  9. Sofia
  10. Eliana

Με πληροφορίες από Axios

