ΗΠΑ: 95χρονη κατηγορείται για φόνο σε γηροκομείο

Μία γυναίκα 95 ετών από το Μπρούκλιν συνελήφθη, καθώς φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου συγκάτοικό της σε γηροκομείο της Νέας Υόρκης.

Η Γκαλίνα Σμιρνόβα προφυλακίστηκε, χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης, στο νησί Ράικερς την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, με κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού και κατοχή φονικού όπλου, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία της Νέας Υόρκης.

Η Σμιρνόβα είχε εισαχθεί στο κέντρο αποκατάστασης και φροντίδας Seagate, σύμφωνα με έγγραφα του Ποινικού Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης που εξασφάλισε η εφημερίδα USA TODAY.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση σύλληψης, αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο 911 στο γηροκομείο στις 10:27 μ.μ. της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου και βρήκαν τη Νίνα Κράβτσοβ, 89 ετών, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Στο σημείο εντοπίστηκε υποπόδιο αναπηρικής καρέκλας γεμάτο αίματα.

Η προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας διαπίστωσε ότι μια υπάλληλος έλεγξε την Κράβτσοβ στο δωμάτιο που μοιραζόταν με τη Σμιρνόβα στις 8:55 μ.μ. και την είδε να κοιμάται. Όταν επέστρεψε μια ώρα αργότερα, βρήκε την 89χρονη στο κρεβάτι, καλυμμένη με αίμα και με βαθιά τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Η υπάλληλος εντόπισε επίσης τη Σμιρνόβα γεμάτη αίματα να πλένει τα χέρια της στο κοινόχρηστο μπάνιο της μονάδας. Όπως είπε στους αστυνομικούς, παρατήρησε ότι τα υποπόδια είχαν αφαιρεθεί από ένα αναπηρικό αμαξίδιο μέσα στο δωμάτιο – το ένα βρέθηκε στο πάτωμα καλυμμένο με αίμα και το άλλο έξω, κάτω από ένα παράθυρο.

Η Κράβτσοβ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου πέθανε το επόμενο πρωί από βαριά τραύματα αμβλέος οργάνου, σύμφωνα με την κατάθεση.

Η αστυνομία δεν γνωστοποίησε το πιθανό κίνητρο της δολοφονίας.

Η σύλληψη

Η Σμιρνόβα συνελήφθη αφότου οι ντετέκτιβ εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας, που έδειχνε ότι κανένα άλλο άτομο δεν μπήκε ή βγήκε από το δωμάτιο από τη στιγμή που η υπάλληλος είδε ζωντανή την Κράβτσοβ μέχρι την ώρα που βρέθηκε αιμόφυρτη.

Το Γραφείο του Δημάρχου της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι η Σμιρνόβα εκπροσωπείται από δημόσιο συνήγορο.

Με πληροφορίες από USA Today