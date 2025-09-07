Ιαπωνία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Ισίμπα

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του ύστερα από λιγότερο από έναν χρόνο στον πρωθυπουργικό θώκο, περίοδο κατά την οποία το κόμμα του έχασε την απόλυτη πλειοψηφία και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου της χώρας.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου στην προεδρία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος», δήλωσε αναφερόμενος στο κυβερνών κόμμα του οποίου ο αρχηγός γίνεται ντε φάκτο ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Ιαπωνίας.

Από την άνοδό του στην εξουσία τον περσινό Σεπτέμβριο, η κυβερνητική συμμαχία του Ισίμπα έχασε την πλειοψηφία της σε εκλογές που έγιναν και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου εν μέσω της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων για την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Ο Ισίμπα είχε αρνηθεί τα αιτήματα για παραίτησή του που προέρχονταν από μέλη του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματός του και να αναλάβει το κόστος για την απώλεια της πλειοψηφίας στην άνω βουλή στις εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο.

Το δίκτυο NHK μετέδωσε ότι ο Ισίμπα θέλει να αποφύγει τη διαίρεση στους κόλπους του κόμματός του, ενώ η εφημερίδα Asahi Shimbun ανέφερε ότι δεν μπορούσε πλέον να προβάλει αντίσταση στα αυξανόμενα αιτήματα για την παραίτησή του.

Χθες, Σάββατο, το βράδυ, ο Ισίμπα είχε συνομιλίες με τον υπουργό Γεωργίας Σιντζίρο Κοϊζούμι και τον πρώην πρωθυπουργό Γιοσιχίντε Σούγκα, στέλεχος με επιρροή στο κόμμα του, οι οποίοι του ζήτησαν να παραιτηθεί, μετέδωσαν τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Επίσης πριν από μερικές ημέρες, τέσσερις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του κόμματός του, μεταξύ των οποίων ο γενικός γραμματέας Χιρόσι Μοριγιάμα, είχαν προτείνει να παραιτηθεί.

