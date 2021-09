H Warner Bros ετοιμάζει μια νέα εκδοχή της θρυλικής ταινίας «The Bodyguard» (Ο Σωματοφύλακας) και το σενάριο θα γράψει ο Matthew López.

Σύμφωνα με το Variety, η νέα ταινία θα είναι εμπνευσμένη από το ρομαντικό δράμα του 1992, στο οποίο πρωταγωνιστούσαν οι Γουίτνεϊ Χιούστον και Κέβιν Κόσνερ.

Το αρχικό φιλμ είχε κέρδη πάνω από 400 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και θεωρείται η bestseller ταινία όλων των εποχών, με αρκετά πρωτότυπα τραγούδια της Γουίτνεϊ Χιούστον.

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει διάφορες φήμες για το ποιοι θα έχουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, καθώς μεταξύ άλλων έχουν ακουστεί τα ονόματα από τους Chris Hemsworth και Tessa Thompson μέχρι Channing Tatum και Cardi B have been floated. No cast has been set for López’s script at this stage.

Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο δεν έχει οριστεί καστ για το σενάριο του Matthew López, υποψήφιος για Tony θεατρικός συγγραφέας του «The Inheritance».

Ο Lawrence Kasdan της Kasdan Pictures και οι Dan Lin και Jonathan Eirich από τη Rideback είναι οι παραγωγοί της νέας ταινίας. Ο Nick Reynolds της Rideback θα είναι εκτελεστικός παραγωγός.



Ο Kasdan ήταν ο σεναριογράφος-παραγωγός της πρώτης ταινίας, ενώ ο Lin συνδέεται με το πρότζεκτ από το 2011.