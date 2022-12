Η Σαουδική Αραβία σκέφτεται να «ρίξει σωσίβιο» στην τουρκική οικονομία με 5 δισ. δολάρια

Η Σαουδική Αραβία εξετάζει το ενδεχόμενο να χορηγήσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του σαουδαραβικού υπουργείου Οικονομικών.

Ο ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι βρίσκονται σε «τελικές συνομιλίες» με την Άγκυρα, κάτι που επιβεβαίωσε και αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Οικονομικών. «Οι συνομιλίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά βρίσκονται στα τελικά στάδια», δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η Τουρκία βρίσκεται εδώ και καιρό βυθισμένη σε μια σοβαρή οικονομική κρίση. Το εθνικό νόμισμα, η τουρκική λίρα, έχει υποχωρήσει απότομα, ενώ ο πληθωρισμός έφτασε το 85% τον περασμένο μήνα. Οι τουρκικές αρχές έχουν υιοθετήσει διάφορα οικονομικά μέτρα, όπως η διατήρηση των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα -κάτι που επικρίνεται έντονα από εγχώριους και διεθνείς οικονομολόγους- αλλά δεν ήταν αρκετά για να βελτιώσουν τη δεινή κατάσταση της χώρας.

Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει καταλήξει σε οικονομικές συμφωνίες με μεγάλες δυνάμεις όπως η Κίνα, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με το Reuters, η Τουρκική Κεντρική Τράπεζα έχει ανταλλάξει συνάλλαγμα με το Πεκίνο για 6 δισεκατομμύρια δολάρια, με τη Ντόχα για 15 δισεκατομμύρια δολάρια και με το Άμπου Ντάμπι για 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί επίσης εδώ και αρκετούς μήνες να βελτιώσει τις σχέσεις του με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν με στόχο την επίτευξη οικονομικών συμφωνιών. Η δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη έφερε ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ριάντ και Άγκυρας.

Ο Ερντογάν κατηγόρησε τα «υψηλότερα επίπεδα» - υπαινισσόμενος τον Σαουδάραβα ηγέτη - ότι σχεδίαζαν τον θάνατο του αρθρογράφου της Washington Post, προκαλώντας διπλωματικό χάσμα μεταξύ των δύο χωρών. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας επέλεξαν να σταματήσουν τις δραστηριότητες των τουρκικών σχολείων στο βασίλειο, καθώς και να διατάξουν ανεπίσημο μποϊκοτάζ των τουρκικών προϊόντων.

Ωστόσο, η προβληματική οικονομία της Τουρκίας οδήγησε τον Ερντογάν να συμφιλιωθεί με το Ριάντ, καθώς και με άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Τον περασμένο Απρίλιο, ο Τούρκος πρόεδρος πραγματοποίησε μια επίδειξη κατευνασμού με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη Σαουδική Αραβία, της πρώτης μετά από πέντε χρόνια. Πριν ταξιδέψει στο Ριάντ, η τουρκική δικαιοσύνη έκλεισε τον φάκελο της υπόθεσης Κασόγκι.

Σαλμάν στην Άγκυρα

Στη συνέχεια, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αποδέχθηκε πρόσκληση του Ερντογάν και ταξίδεψε στην Άγκυρα τον Ιούνιο για να εγκαινιάσει μια «νέα εποχή», επιτυγχάνοντας «πλήρη εξομάλυνση» και «επιστροφή στην προ κρίσης περίοδο», δήλωσε στο Reuters Τούρκος αξιωματούχος. Μόλις άνοιξε αυτή η νέα εποχή, το Ριάντ ήρε το αδήλωτο εμπάργκο στα τουρκικά προϊόντα, αυξάνοντας το διμερές εμπόριο. Ομοίως, ο Halil Özcan, πρόεδρος της τουρκοσαουδαραβικής επιτροπής φιλίας του τουρκικού κοινοβουλίου, σημείωσε ότι η συμφιλίωση μεταξύ Άγκυρας και Ριάντ θα συμβάλει «σημαντικά στην περιφερειακή σταθερότητα».

Πρόσφατα, ο Ερντογάν και ο Μπιν Σαλμάν συναντήθηκαν ξανά στο Κατάρ κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman held a meeting on the sidelines of the G-20 Summit in Bali, Indonesia https://t.co/6jcVNdyDOP pic.twitter.com/bufJfpAb2K