Η Πολωνία ξεκινά έρευνα για πιθανή σύνδεση του Έπσταϊν με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες 

Ο Πολωνός πρωθυπουργός αναφέρει ότι υπάρχουν υποψίες, πως «το άνευ προηγουμένου σκάνδαλο παιδεραστίας συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες»

Η Πολωνία ξεκινά έρευνα για πιθανή σύνδεση του Έπσταϊν με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες
Η Πολωνία θα ξεκινήσει έρευνα για πιθανές διασυνδέσεις του Τζέφρι Έπσταϊν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, καθώς και για ενδεχόμενες επιπτώσεις στην πολωνική εθνική ασφάλεια, δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Η δήλωση έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εσωτερικών εγγράφων που σχετίζονται με τον καταδικασμένο για σωρεία εγκλημάτων Αμερικανό χρηματιστή, από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Τα έγγραφα φέρονται να αποκαλύπτουν ένα εκτεταμένο δίκτυο επαφών του Έπσταϊν με προσωπικότητες υψηλού προφίλ από τον χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των οικονομικών, τόσο πριν όσο και μετά την ομολογία ενοχής του το 2008 για κατηγορίες που αφορούσαν πορνεία ανηλίκων.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Τουσκ ανακοίνωσε ότι οι πολωνικές αρχές θα συγκροτήσουν ειδική ομάδα για να διερευνήσουν τυχόν επιπτώσεις των εγκλημάτων του Έπσταϊν στην Πολωνία, ιδίως σε σχέση με την πιθανή εμπλοκή των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

«Όλο και περισσότερες ενδείξεις, πληροφορίες και δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο συνδέονται με την υποψία ότι αυτό το άνευ προηγουμένου σκάνδαλο παιδεραστίας συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.ν «Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σοβαρή είναι για την ασφάλεια του πολωνικού κράτους η ολοένα και πιο πιθανή εκδοχή ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, είχε σχολιάσει ότι τα αρχεία του Έπσταϊν «αποκαλύπτουν την υποκρισία των δυτικών ελίτ».

Με πληροφορίες από Reuters

 
