ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Greenpeace καταγγέλλει «εντατικοποίηση» εμπορίου πυρηνικών υλικών μεταξύ Γαλλίας - Ρωσίας

«Δεν είναι παράνομο, αλλά είναι ανήθικο», δήλωσε η Πολίν Μπουαγιέ, αρμόδια για την πυρηνική ενέργεια και την ενεργειακή μετάβαση στο παράρτημα της Greenpeace στη Γαλλία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Greenpeace καταγγέλλει «εντατικοποίηση» εμπορίου πυρηνικών υλικών μεταξύ Γαλλίας - Ρωσίας εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Η Greenpeace κατήγγειλε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) την «εντατικοποίηση» του εμπορίου πυρηνικών υλικών μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία.

Η ΜΚΟ ανέφερε επίσης ότι κατέγραψε στο λιμάνι της Δουνκέρκης φόρτωση επανεπεξεργασμένου ουρανίου με προορισμό τη Ρωσία.

Το παράρτημα της Greenpeace στη Γαλλία βιντεοσκόπησε χθες Σάββατο στη Δουνκέρκη τη φόρτωση στο φορτηγό πλοίο Mikhail Dudin περίπου δέκα εμπορευματοκιβωτίων που έφεραν ετικέτες προειδοποίησης για ραδιενεργά υλικά.

Σύμφωνα με την Greenpeace, το Mikhail Dudin, νηολογημένο υπό σημαία ευκαιρίας (Παναμάς), ταξιδεύει τακτικά στη Δουνκέρκη για να εκφορτώσει εμπλουτισμένο ή απεμπλουτισμένο ουράνιο που φορτώθηκε στην Αγία Πετρούπολη.

Αλλά αυτή είναι η πρώτη εξαγωγή επανεπεξεργασμένου ουρανίου (URT) στη Ρωσία που η Greenpeace ισχυρίζεται ότι έχει καταγράψει εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

«Δεν είναι παράνομο, αλλά είναι ανήθικο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Πολίν Μπουαγιέ, αρμόδια για την πυρηνική ενέργεια και την ενεργειακή μετάβαση στο παράρτημα της Greenpeace στη Γαλλία.

«Η Γαλλία θα πρέπει να ακυρώσει τις τρέχουσες συμβάσεις με τη Rosatom, μια κρατική εταιρεία που κατέχει τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια στην Ουκρανία για πάνω από τρία χρόνια», τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη, «κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία ενός πολέμου», τόνισε η Μπουαγιέ.

Το 2018, η υπηρεσία Ηλεκτρισμού Γαλλίας (EDF) υπέγραψε σύμβαση 600 εκατομμυρίων ευρώ με την Tenex, θυγατρική της Rosatom, για «την ανακύκλωση επανεπεξεργασμένου ουρανίου». Αυτές οι δραστηριότητες δεν υπόκεινται στις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.

Η Rosatom κατέχει τη μόνη εγκατάσταση στον κόσμο που είναι ικανή να μετατρέψει το επανεπεξεργασμένο ουράνιο πριν από τον επαναεμπλουτισμό του, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιηθεί στη Ρωσία ή την Ολλανδία. Στη συνέχεια, μετατρέπεται σε επανεπεξεργασμένο εμπλουτισμένο ουράνιο (REU).

Μόνο το 10% του επανεμπλουτισμένου ουρανίου αποστέλλεται πίσω από τη Ρωσία στη Γαλλία για χρήση στον πυρηνικό σταθμό Cruas, τον μόνο που μπορεί να λειτουργήσει με καύσιμο REU, σύμφωνα με την Greenpeace.

Το γαλλικό υπουργείο Ενέργειας, η EDF, και η Orano, ένας άλλος πιθανός πελάτης της Rosatom, δεν απάντησαν σε αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο.

Η Greenpeace ισχυρίζεται ότι η γαλλική κυβέρνηση «έδωσε εντολή στην EDF να σταματήσει τις εξαγωγές επανεπεξεργασμένου ουρανίου στη Ρωσία το 2022», μετά από αποκαλύψεις της Greenpeace France ότι REU είχαν σταλεί στη Ρωσία αμέσως μετά την έναρξη της παγκόσμιας εισβολής στην Ουκρανία.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για «ισότιμες και δίκαιες» συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα

Διεθνή / Το Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για «ισότιμες και δίκαιες» συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα

«Η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να ξεκινήσει ξανά τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, αρκεί να αντιμετωπιστεί με "αξιοπρέπεια και σεβασμό"», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών
LIFO NEWSROOM
Το Ιράν ξεκινά τεχνητή σπορά νεφών για να προκαλέσει βροχή εν μέσω ιστορικής ξηρασίας

Διεθνή / Το Ιράν ξεκίνησε σπορά νεφών για να προκαλέσει βροχή εν μέσω ιστορικής ξηρασίας

Η σπορά νεφών περιλαμβάνει την έγχυση χημικών αλάτων, μέσα στα σύννεφα μέσω αεροσκαφών ή από γεννήτριες στο έδαφος. Έτσι ο υδρατμός μπορεί να συμπυκνωθεί ευκολότερα και να μετατραπεί σε βροχή
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ και αραβικά κράτη βλέπουν «πορεία προς παλαιστινιακό κράτος» - Ο Νετανιάχου λέει «ποτέ»

Διεθνή / ΗΠΑ και αραβικά κράτη βλέπουν «πορεία προς παλαιστινιακό κράτος» - Ο Νετανιάχου λέει «ποτέ»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ψηφίζει σχέδιο που προβλέπει μεταβατική διοίκηση στη Γάζα και ανοίγει τον δρόμο, υπό προϋποθέσεις, για μελλοντική παλαιστινιακή κρατική υπόσταση
LIFO NEWSROOM
Κίνα–Ιαπωνία: Νέα κλιμάκωση μετά την κινεζική περιπολία γύρω από διαφιλονικούμενα νησιά

Διεθνή / Κίνα–Ιαπωνία: Νέα κλιμάκωση μετά την κινεζική περιπολία γύρω από διαφιλονικούμενα νησιά

Οι δηλώσεις της νέας πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι για το ενδεχόμενο ιαπωνικής εμπλοκής σε μια πιθανή κινεζική επίθεση κατά της Ταϊβάν έχουν κλιμακώσει την ένταση στην περιοχή
LIFO NEWSROOM
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πεζοναυτών έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αϊτή

Διεθνή / Ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πεζοναυτών έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αϊτή

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου περίπου το 90% της πρωτεύουσας βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενόπλων ομάδων, οι οποίες επιβάλλουν «τέλη προστασίας», λεηλατούν και συγκρούονται για τον έλεγχο περιοχών
LIFO NEWSROOM
«Επιβιώνουμε από τύχη»: Οι γυναίκες που γεννούν μόνες στα βουνά του Κασμίρ

Διεθνή / «Επιβιώνουμε από τύχη»: Οι γυναίκες που γεννούν μόνες στα βουνά του Κασμίρ

Ζώντας σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς πρόσβαση σε νοσοκομεία, οι γυναίκες νομάδες συχνά αναγκάζονται να γεννούν μόνες τους κατά τις μεγάλες εποχικές μετακινήσεις των ποιμενικών ομάδων τους, με αποτέλεσμα πολλές να χάνουν τη ζωή τους στη διαδρομή.
LIFO NEWSROOM
 
 