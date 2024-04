Η φωτογραφία του πρίγκιπα Λούις που τράβηξε η Κέιτ Μίντλετον με αφορμή τα γενέθλιά του

Μια φωτογραφία του πρίγκιπα Λούις που τραβήχτηκε από την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή τα έκτα γενέθλιά του.

Η εικόνα του χαμογελαστού Λούις που ανέβηκε στο επίσημο λογαριασμό του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο Instagram συνοδεύονταν με τη λεζάντα: «Ευτυχισμένα 6α γενέθλια, πρίγκιπα Λούις! Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές σήμερα».



Είναι γνωστή η αγάπη της Κέιτ Μίντλετον για την φωτογραφία. Όμως η τελευταία απόπειρα της είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις. Η Κέιτ Μίντλετον αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη και ομολόγησε το photoshop που έκανε στη φωτογραφία με τα 3 παιδιά της.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, ζήτησε συγγνώμη για τυχόν σύγχυση σχετικά με την οικογενειακή φωτογραφία για τη Γιορτή της Μητέρας λέγοντας ότι «περιστασιακά πειραματίζεται με την επεξεργασία». Η εικόνα, την οποία τράβηξε ο πρίγκιπας της Ουαλίας, ήταν η πρώτη στη μετά την εγχείρησή της τον Ιανουάριο. Τα πρακτορεία PA, Getty Images, AFP, Reuters και Associated Press είχαν αφαιρέσει την εικόνα.

Στη δήλωσή της στο X, πρώην Twitter, η Κέιτ είπε: «Ήθελα να εκφράσω τη συγγνώμη μου για την όποια σύγχυση προκάλεσε η οικογενειακή φωτογραφία που μοιραστήκαμε χθες. Ελπίζω όλοι όσοι γιορτάζουν να είχαν μια πολύ ευτυχισμένη Ημέρα της Μητέρας. C.» Η φωτογραφία δείχνει την πριγκίπισσα καθιστή, περιτριγυρισμένη από την πριγκίπισσα Σάρλοτ, τον πρίγκιπα Λούη και τον πρίγκιπα Γεώργιο, με τον τελευταίο να την αγκαλιάζει.

