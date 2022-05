Η «ευχή» του Έλον Μασκ σε Τζόνι Ντεπ και Άμπερ Χερντ- Πήρε θέση για πρώτη φορά

Ο Έλον Μασκ σχολίασε εμμέσως την πολύκροτη δίκη μεταξύ Τζόνι Ντεπ και Άμπερ Χερντ, με ένα αρκετά διπλωματικό μήνυμα στο Twitter.

O τηλεπαρουσιαστής Λεξ Φρίντμαν έγραψε ένα μήνυμα με τα συμπεράσματά του από τη δική, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως «η αγάπη μπορεί να γίνει και άσχημη».

Απαντώντας στο tweet, ο μεγιστάνας των Tesla και Space X έγραψε: «Εύχομαι να προχωρήσουν και οι δύο με τη ζωή τους. Στα καλύτερά τους, είναι και οι δύο απίστευτοι».

