ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η ΕΕ επενδύει 1,1 δισ. δολάρια για ασφαλή καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη - Τι προβλέπεται

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Το να θέτουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε προτεραιότητα σημαίνει επίσης να θέτουμε την ασφάλεια σε προτεραιότητα»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η ΕΕ επενδύει 1,1 δισ. δολάρια για ασφαλή καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη - Τι προβλέπεται Facebook Twitter
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν/ Φωτ.: EPA
0

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε ένα νέο, φιλόδοξο σχέδιο επενδύσεων ύψους 1,1 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση της ανάπτυξης και υιοθέτησης τεχνητής νοημοσύνης (AI) σε κρίσιμους τομείς, από τη βιομηχανία και την ενέργεια μέχρι την υγεία και την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, έχει δύο κεντρικούς άξονες: το πρόγραμμα «Apply AI» και το «AI in Science».

Ο πρώτος πυλώνας στοχεύει στη μείωση του χρόνου από τη σύλληψη μιας ιδέας έως την εμπορική της εφαρμογή, ενισχύοντας παράλληλα τις δεξιότητες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας ώστε να είναι «AI-ready». Για τον σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί η «Apply AI Alliance», μια νέα συμμαχία συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας, ακαδημαϊκής κοινότητας και δημόσιου τομέα.

«AI in Science» – επιστήμη με ευρωπαϊκή ταυτότητα

Ο δεύτερος άξονας αφορά την προώθηση της επιστημονικής έρευνας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Ε.Ε. επιδιώκει να προσελκύσει κορυφαία ερευνητικά ταλέντα, να εξασφαλίσει πρόσβαση σε υπολογιστικά κέντρα υψηλής ισχύος —τα λεγόμενα «AI gigafactories» και να υποστηρίξει startups με αυξημένες ανάγκες επεξεργαστικής ισχύος.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Το να θέτουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε προτεραιότητα σημαίνει επίσης να θέτουμε την ασφάλεια σε προτεραιότητα. Θα ενισχύσουμε αυτή τη νοοτροπία ‘AI first’ σε όλους τους βασικούς μας τομείς — από τη ρομποτική και την ενέργεια, έως την υγεία και τις μεταφορές».

Ανταγωνισμός με ΗΠΑ και Κίνα

Το ευρωπαϊκό σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο του AI Continent Action Plan, που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο και προβλέπει συνολικές επενδύσεις άνω των 220 δισ. δολαρίων για υποδομές και ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα επιταχύνουν τις δικές τους πρωτοβουλίες: Στις ΗΠΑ, το πρόγραμμα Project Stargate και το AI Action Plan της κυβέρνησης Τραμπ επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια στη δημιουργία data centers και ερευνητικών clusters.

Στην Κίνα, το Κρατικό Συμβούλιο έχει παρουσιάσει δεκαετές σχέδιο για τη δημιουργία πλήρως AI-driven οικονομίας, με κολοσσούς όπως Alibaba, Tencent, Baidu και JD.com να αυξάνουν κατακόρυφα τις δαπάνες τους.

Η ευρωπαϊκή ισορροπία: πρόοδος με κανόνες

Παρά τους φόβους ότι η Ευρώπη «μένει πίσω» στον παγκόσμιο αγώνα της AI, η ήπειρος επιλέγει ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, βασισμένο στη διαφάνεια και την ασφάλεια.

Με τον Κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act), η Ε.Ε. επιχειρεί να περιορίσει τους κινδύνους και να απαγορεύσει πρακτικές που απειλούν τα δικαιώματα των πολιτών, υιοθετώντας αυστηρότερα πρότυπα από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Αν και αυτό ενδέχεται να επιβραδύνει την καινοτομία βραχυπρόθεσμα, εξασφαλίζει ότι η ευρωπαϊκή τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πιο ασφαλής, διαφανής και ηθικά υπεύθυνη — στοιχείο που η Κομισιόν θεωρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μακροπρόθεσμα.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιαπωνία: Ο τεχνικός διευθυντής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έβλεπε σε πτήση εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Αθλητισμός / Ιαπωνία: Ο τεχνικός διευθυντής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έβλεπε σε πτήση εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Ο τεχνικός διευθυντής της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας καταδικάστηκε σε αναστολή 18 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ στη Γαλλία μετά τη σύλληψή του σε πτήση με παιδικές πορνογραφικές εικόνες. Η JFA τερμάτισε άμεσα το συμβόλαιό του
LIFO NEWSROOM
Google: Εισάγει το AI Mode στην Ελλάδα - Όσα αλλάζουν στην αναζήτηση

Τech & Science / Google: Εισάγει το AI Mode στην Ελλάδα - Όσα αλλάζουν στην αναζήτηση

Tο AI Mode χρησιμοποιεί την τεχνική "query fan-out" (διασπορά ερωτημάτων) της Google, η οποία αναλύει την ερώτηση των χρηστών σε επιμέρους θέματα και εκτελεί ταυτόχρονα πληθώρα αναζητήσεων για λογαριασμό του
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χαιρετίζει η Τουρκία την εκεχειρία στη Γάζα: «Συνέβαλε και η Άγκυρα» λέει ο Ερντογάν - «Τελειώνει η γενοκτονία» λέει το ΥΠΕΞ

Διεθνή / Χαιρετίζει η Τουρκία την εκεχειρία στη Γάζα: «Συνέβαλε και η Άγκυρα» λέει ο Ερντογάν - «Τελειώνει η γενοκτονία» λέει το ΥΠΕΞ

Ο Τούρκος πρόεδρος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος «επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση»
LIFO NEWSROOM
«Εμπόλεμη ζώνη» το Πόρτλαντ λόγω ICE: Κάτοικοι κοιμούνται με αντιασφυξιογόνες μάσκες

Διεθνή / «Εμπόλεμη ζώνη» το Πόρτλαντ λόγω ICE: Κάτοικοι κοιμούνται με αντιασφυξιογόνες μάσκες

Στο Πόρτλαντ, κάτοικοι του Gray’s Landing βιώνουν καθημερινά συγκρούσεις με ομοσπονδιακούς πράκτορες και διαδηλωτές - Δακρυγόνα, Εθνοφρουρά και μέτρα προστασίας έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας
LIFO NEWSROOM
Ο Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και καλεί σε μόνιμη πολιτική λύση

Διεθνή / Ο Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και καλεί σε μόνιμη πολιτική λύση

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές – Ζήτησε τερματισμό της κατοχής και δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους
LIFO NEWSROOM
Εκεχειρία στη Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους - Στις 12 οι υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας

Διεθνή / Εκεχειρία στη Γάζα: Τι γνωρίζουμε για τους ομήρους - Στις 12 οι υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα με ένα τολμηρό σχέδιο ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων - Ποιοι παραμένουν αιχμάλωτοι, τι προβλέπει η συμφωνία και ποιοι κίνδυνοι παραμονεύουν στην πορεία προς την ειρήνη
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της προεδρίας του: συμφωνία ειρήνης Ισραήλ–Χαμάς - Όμηροι, εκεχειρία και πολιτικές ισορροπίες καθορίζουν το αποτέλεσμα
LIFO NEWSROOM
Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε: «Μπριζόλα», «μπιφτέκι», «λουκάνικο» είναι λέξεις μόνο για κρέας

Διεθνή / Το Ευρωκοινοβούλιο αποφασίζει: «Μπριζόλα», «μπιφτέκι», «λουκάνικο» είναι λέξεις μόνο για κρέας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης όρων όπως «μπιφτέκι», «μπριζόλα» και «λουκάνικο» για φυτικά προϊόντα - Κτηνοτρόφοι υπέρ, καταναλωτές και βιομηχανία τροφίμων κατά — Τι σημαίνει η απόφαση για την αγορά vegan τροφίμων στην Ευρώπη
LIFO NEWSROOM
Μαντλίν ΜακΚάν: Ξεκίνησε η δίκη της 24χρονης που παρίστανε και παρενοχλούσε τους γονείς του αγνοούμενου κοριτσιού

Διεθνή / Μαντλίν ΜακΚάν: Ξεκίνησε η δίκη της 24χρονης που παρίστανε το αγνοούμενο κορίτσι

Τον Απρίλιο του 2024, η Τζούλια Βάντελτ τηλεφώνησε περισσότερες από 60 φορές σε μία ημέρα στους γονείς της Μαντλίν - «Δώστε μου μία ευκαιρία, δεν είμαι ψεύτρα», εκλιπαρούσε σε ένα μήνυμα που είχε αφήσει στον τηλεφωνητή της οικογένειας
LIFO NEWSROOM
Εκεχειρία στη Γάζα: Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν μετά από δύο χρόνια πολέμου - Τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση

Διεθνή / Εκεχειρία στη Γάζα: Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν μετά από δύο χρόνια πολέμου - Τι περιλαμβάνει η πρώτη φάση

Μετά από δύο χρόνια αιματηρού πολέμου, Ισραήλ και Χαμάς καταλήγουν σε συμφωνία εκεχειρίας με μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ - Όλοι οι όμηροι απελευθερώνονται, αρχίζει η απόσυρση του ισραηλινού στρατού και ανοίγει ο δρόμος για ειρήνη στη Μέση Ανατολή
LIFO NEWSROOM
Διαδηλώσεις στο Εκουαδόρ: Οργή για την κατάργηση της επιδότησης καυσίμων

Διεθνή / Διαδηλώσεις στο Εκουαδόρ: Οργή για την κατάργηση της επιδότησης καυσίμων

Διαδηλωτές επιτέθηκαν στο αυτοκίνητο του Προέδρου του Ισημερινού, Ντάνιελ Νόμποα, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την κατάργηση της επιδότησης καυσίμων. Πέντε άτομα συνελήφθησαν και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεχίζεται.
LIFO NEWSROOM
Ιλαρία Σάλις: Από τα ουγγρικά κελιά στο Ευρωκοινοβούλιο - Το σύμβολο της μάχης για τη δημοκρατία στην Ευρώπη

Διεθνή / Ιλαρία Σάλις: Από τα ουγγρικά κελιά στο Ευρωκοινοβούλιο - Το σύμβολο της μάχης για τη δημοκρατία στην Ευρώπη

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε με οριακή πλειοψηφία υπέρ της διατήρησης της ασυλίας της, απορρίπτοντας το αίτημα των ουγγρικών αρχών για άρση της
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ - Χαμάς: Ο Τράμπ ανακοίνωσε συμφωνία για απελευθέρωση των Ομήρων

Διεθνή / Ισραήλ - Χαμάς: Ο Τράμπ ανακοίνωσε συμφωνία για απελευθέρωση των Ομήρων

Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων  ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πετυχαίνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα προς τη λήξη του πολέμου. 
LIFO NEWSROOM
«Τα στέλνουν να σκοτωθούν»: Κολομβιανοί μισθοφόροι εκπαιδεύουν παιδιά στον πόλεμο του Σουδάν

Διεθνή / «Τα στέλνουν να σκοτωθούν»: Κολομβιανοί μισθοφόροι εκπαιδεύουν παιδιά στον πόλεμο του Σουδάν

Πρώην στρατιώτες που στρατολογήθηκαν από ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας περιγράφουν πώς εκπαίδευαν ανήλικους μαχητές υπό την αιγίδα παραστρατιωτικών δυνάμεων
LIFO NEWSROOM
 
 