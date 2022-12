«Χάρι & Μέγκαν»: Τι μάθαμε από τα πρώτα επεισόδια του ντοκιμαντέρ στο Netflix

Κυκλοφόρησαν τα πρώτα τρία, από τα συνολικά έξι, επεισόδια από το ντοκιμαντέρ του Netflix «Χάρι & Μέγκαν», με το ζευγάρι να εμφανίζεται με άκρως εξομολογητική διάθεση και να μιλά για τα όσα τούς απομάκρυναν από το παλάτι, αλλά και τη σχέση τους.

Το πρώτο επεισόδιο ξεκινά με τον Χάρι να μιλά στην κάμερα λίγο αφότου ανακοινώθηκε η απόφασή τους να αποχωρήσουν από τη βασιλική οικογένεια τον Φεβρουάριο του 2020. Αφού παρουσιάζεται ο καταιγισμός των πρωτοσέλιδων εφημερίδων, η Μαρκλ παραδέχεται: «δεν ξέρω από πού ν΄αρχίσω».

«Η δουλειά μου είναι να κρατήσω την οικογένειά μου ασφαλή» λέει, με τη σειρά του, ο Χάρι. «Γενικά ανησυχώ για την ασφάλεια της οικογένειάς μου» συμπληρώνει και μιλά για το μίσος που εκφραζόταν κατά της συζύγου του αλλά και του 3χρονου γιου τους, Άρτσι.

Στη συνέχεια, σε μία άκρως συναισθηματική σκηνή, η Μέγκαλ παρουσιάζεται σκυθρωπή και με μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από το κεφάλι της και δηλώνει: «Θέλω να βρεθώ στην άλλη πλευρά όλου αυτού. Δεν ξέρω τι να πω πια» πριν αρχίσει να κλαίει.

Facebook Twitter Η Μέγκαν Μαρκλ ξεσπά σε κλάματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ του Netflix

Ο Χάρι παρομοίασε την αντιμετώπιση της συζύγου του με αυτή που είχε δεχθεί η μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, μετά το διαζύγιο με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο. Μοιράζεται μνήμες από την παιδική του ηλικία και συνομιλίες για το πόσο εκτεθειμένη ένιωσε αλλά και την παρενόχληση που δεχόταν μετά τον χωρισμό.

Who was late for their first date? Harry & Meghan. Volume I: Now Streaming. pic.twitter.com/SEv8AqGZhR