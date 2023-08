Χαλάζι στη Γερμανία μέσα στο καλοκαίρι- Επιστρατεύτηκαν εκχιονιστικά

Μια ισχυρή καταιγίδα που συνοδεύτηκε από χαλάζι ήταν αρκετή να μετατρέψει το Ρόϊτλινγκεν στη Γερμανία σε χειμερινό τοπίο εν μέσω καλοκαιριού.

Η σφοδρή χαλαζόπτωση στην γερμανική πόλη μέσα στο καλοκαίρι ανάγκασε μάλιστα τις τοπικές αρχές να επιστρατεύσουν τα εκχιονιστικά μηχανήματα προκειμένου να ανοίξουν τους δρόμους. Το Ρόιτλινγκεν είναι μία πόλη στη Βάδη-Βυρτεμβέργη της Γερμανίας. Είναι πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Ο πληθυσμός της πόλης, με βάση τα στοιχεία του 2006 είναι 112.207 κάτοικοι.

Από το χαλάζι έφραξαν τα φρεάτια αποχέτευσης μέσα σε λίγα λεπτά και το νερό πλημμύρισε υπόγειους χώρους στάθμευσης, αλλά και κατοικίες. Περίπου 250 μέλη της πυροσβεστικής και όλα τα τμήματα των εθελοντικών ομάδων αναπτύχθηκαν σε περίπου 100 αποστολές. Η στάθμη του ποταμού Εχάζ ανέβηκε κατά 1,5 μέτρο σε πέντε λεπτά και για πλημμύρισε τις όχθες του στην περιοχή Μπέτσινγκεν. «Η νέα αντιπλημμυρική προστασία στο Μπέτσινγκεν απέτρεψε χειρότερα», ανέφεραν οι αρχές.

Προ ημερών με την κλιματική κρίση να δείχνει εμφανώς πλέον τις συνέπειές της είχαν καταγραφεί θερμοκρασίες έως και 37 °C σε Χιλή και Αργεντινή εν μέσω χειμώνα.

#Germany, #Reutlingen

A thunderstorm with heavy hail made it look like winter in Reutlingen yesterday.pic.twitter.com/5HayPHEyJc