H Ουκρανία εντείνει τα πλήγματα «βαθιά» στη Ρωσία - Ανατίναξε μεγάλη αεροπορική βάση

Η Ουκρανία πραγματοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς σε έδαφος της Ρωσίας και συγκεκριμένα σε στρατιωτική αεροπορική βάση που βρίσκεται σε απόσταση 298 χιλιομέτρων από τα σύνορα των δύο χωρών.

Τεράστια σύννεφα καπνού κάλυψαν τον ουρανό πάνω από τη ρωσική αεροπορική βάση Marinovka στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, όπου σημειώθηκαν τουλάχιστον τρεις εκρήξεις από την ουκρανική επίθεση με drones.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Αντρέι Μποτσάροφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram νωρίς το πρωί της Πέμπτης ότι η επίεθση «αποκρούστηκε», αλλά ως αποτέλεσμα ξέσπασε πυρκαγιά σε μια εγκατάσταση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, σχεδόν 298 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

The fires and continuing explosions at the Russian Air Force base Marinovka in the Volgograd region look pretty apocalyptic. One of the most successful Ukrainian long-range strikes on Russian military facilities so far, by the looks of it. Video source: https://t.co/8SgIMVpQ1f pic.twitter.com/mXqoVmxVVC