Το Εφετείο της Μποτσουάνας επικύρωσε τη Δευτέρα μια απόφαση του 2019 που αποποινικοποιεί το σεξ μεταξύ ομοφυλοφίλων.

Η απόφαση χαιρετίστηκε από την κοινότητα των ομοφυλοφίλων λέγοντας πως καθιερώνει τη χώρα της Νότιας Αφρικής ως «αληθινή δημοκρατία».

Η απόφαση της Δευτέρας ουσιαστικά απέκλεισε δύο τμήματα του ποινικού κώδικα που είχαν θέσει εκτός νόμου την ομοφυλοφιλία.

Πριν από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2019, η οποία εγκωμιάστηκε από διεθνείς οργανισμούς και ακτιβιστές, η συμμετοχή σε ομοφυλοφιλικό σεξ στη Μποτσουάνα τιμωρούνταν με φυλάκιση έως και επτά ετών.

Το κράτος είχε υποστηρίξει στην έφεση ότι ο ποινικός κώδικας απαγόρευε το ομοφυλοφιλικό σεξ και δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι η στάση των ανθρώπων απέναντι στην ομοφυλοφιλία είχε αλλάξει.

Διαβάζοντας την ομόφωνη απόφαση πέντε δικαστών, ο Πρόεδρος του Εφετείου Ian Kirby είπε ότι η ποινικοποίηση συναινετικών ομόφυλων δραστηριοτήτων παραβιάζει τα συνταγματικά δικαιώματα των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων και των τρανσέξουαλ ατόμων σε επίπεδο αξιοπρέπειας, ελευθερίας, ιδιωτικότητας και ισότητας.

Φορώντας μάσκες στο χρώμα του ουράνιου τόξου, τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αντέδρασαν με δυνατές επευφημίες μέσα στη δικαστική αίθουσα. Κάποιοι έκλαιγαν από χαρά.

«Αυτό θα αλλάξει για πάντα το τοπίο της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας στη Μποτσουάνα. Τέλος, το κράτος δεν θα έχει καμία δουλειά με το τι κάνουν δύο συναινούντες ενήλικες στην ιδιωτικότητά τους», ανέφερε η Sethunya Mosime, πρόεδρος των Λεσβιών, των ομοφυλόφιλων και των αμφιφυλόφιλων της Μποτσουάνα (LEGABIBO ), έξω από το δικαστήριο.

«Αυτή η υπόθεση δοκίμασε τη δημοκρατία της Μποτσουάνας και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Μπορούμε να πούμε ρητά ότι η Μποτσουάνα είναι μια πραγματική δημοκρατία» σημείωσε.

Ο ποινικός κώδικας της Μποτσουάνα, που καταρτίστηκε υπό βρετανική κυριαρχία, μεταξύ άλλων απαγορεύει τις «άσεμνες πρακτικές μεταξύ προσώπων» σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση έως και δύο ετών.

PRESS STATEMENT : DECRIMINALIZATION JUDGEMENT

Today, the Botswana Court of Appeal, through Judge President Ian Kirby, issued a monumental judgement to decriminalize consensual sex between same-sex partners. #DecrimBotswana #BeyondTheRainbow #ReBatswana pic.twitter.com/wOOqFrGepD