«Γυναίκα της Χρονιάς» η Σακίρα- Φήμες για σχέση με τον Τομ Κρουζ

Η Σακίρα έλαβε το φετινό βραβείο «Γυναίκα της Χρονιάς», ενώ την ίδια στιγμή φήμες την θέλουν ζευγάρι με τον Τομ Κρουζ.

Η διάσημη Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα βρέθηκε στο Grand Prix της Formula 1 μαζί με γιο της Μίλαν. Σε πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου η Σακίρα φαίνεται να συνομιλεί με τον Τομ Κρουζ γεγονός που ήταν αρκετό να δημιουργήσει φήμες πως είναι ζευγάρι, αναφέρει η Dailymail.

Το προηγούμενο βράδυ πάντως η Σακίρα έλαβε το βραβείο «Γυναίκα της Χρονιάς» στην τελετή απονομής των βραβείων Billboard's. Το βραβείο είχε τίτλο «Women in Latin Music Awards» και η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Watsco Center στο Μαϊάμι.

Στην ομιλία της δεν παρέλειψε να αναφερθεί έμμεσα και στον πρόσφατο χωρισμό της. «Έρχεται μια στιγμή στη ζωή κάθε γυναίκας που δεν εξαρτάται πλέον από κάποιον. Αγαπά ή αποδέχεται τον εαυτό της όπως είναι», δήλωσε η Σακίρα παραλαμβάνοντας το βραβείο. «Η αναζήτηση του άλλου αντικαθίσταται από την αναζήτηση του εαυτού μας. Η επιθυμία να είσαι τέλειος αντικαθίσταται από την επιθυμία να είσαι αυθεντικός», ανέφερε η Σακίρα με το κοινό να υποδέχεται τα λεγόμενά της με χειροκροτήματα.

«Είναι μια χρονιά κατά την οποία συνειδητοποίησα ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο δυνατές από ότι νομίζουμε», σημείωσε επίσης η Σακίρα. «Είμαστε πιο γενναίες από ότι νομίζουμε. Επίσης, πιο ανεξάρτητες από ότι μας έμαθαν να είμαστε. Ποια γυναίκα δεν έχει περάσει την εμπειρία ν΄αναζητά την προσοχή, τη στοργή ή την έγκριση από τους άλλους και να ξεχνάει τον εαυτό της, Μου έχει συμβεί αυτό», συμπλήρωσε.

Shakira and her son Milan with Tom Cruise at the Miami Grand Prix. 🏁pic.twitter.com/elWk0owf6Q