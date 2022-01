Γιατρός ξεγέννησε έγκυο μετανάστρια σε πτήση- Έδωσαν το όνομά της στο μωρό

Μια Καναδή γιατρός βοήθησε στη γέννηση ενός μωρού στη διάρκεια πτήσης προς την Ουγκάντα.

Η Dr Aisha Khatib, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, επέβαινε σε μια πτήση της Qatar Airways από την Ντόχα προς της Εντέμπε όταν «σήμανε συναγερμός» για μια ετοιμόγεννη γυναίκα.

Μια μετανάστρια από την Ουγκάντα, που επέστρεφε στην πατρίδα της από την Σαουδική Αραβία, ήταν έτοιμη να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Το μωρό, που γεννήθηκε πρόωρο αλλά υγιές στις 35 εβδομάδες, πήρε το όνομα «Miracle Aisha», συνδυάζοντας το «miracle» [θαύμα] και το όνομα της γιατρού.

Η Dr Khatib, αρκετά θολωμένη μετά από ένα εξαντλητικό πρόγραμμα, δεν δίστασε ούτε στιγμή όταν άκουσε την έκκληση για γιατρό στην πτήση.

«Είδα ένα πλήθος κόσμου γύρω από την ασθενή», είπε στο BBC News, πιστεύοντας αρχικά πως επρόκειτο για κάτι κρίσιμο, όπως καρδιακή ανακοπή.

«Πλησίασα πιο κοντά και είδα μια γυναίκα ξαπλωμένη στο κάθισμα με το κεφάλι στο διάδρομο και τα πόδια προς το παράθυρο. Και το μωρό έβγαινε!», πρόσθεσε.

Με την βοήθεια δυο άλλων επιβατών, μιας νοσηλεύτριας και ενός παιδιάτρου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία τον τοκετό.

Το μωρό έκλαιγε «ασταμάτητα», είπε. Μετά από μια γρήγορη ματιά, έδωσε το βρέφος στον παιδίατρο για πιο προσεκτικό έλεγχο.

«Κοίταξα το μωρό και ήταν σταθερό, κοίταξα τη μαμά και ήταν καλά», λέει η ίδια. «Οπότε απλώς είπα, "Συγχαρητήρια είναι κορίτσι". Τότε ολόκληρο το αεροπλάνο άρχισε να χειροκροτεί και να ζητωκραυγάζει και σκέφτηκα, "Ωχ, σωστά, είμαι σε αεροπλάνο και όλοι παρακολουθούν"», λέει. «Το καλύτερο μέρος της ιστορίας είναι ότι αποφάσισε να δώσει στο μωρό το όνομά μου».

Is there a doctor on the plane? 🙋🏽‍♀️👩🏽‍⚕️Never thought I’d be delivering a baby on a flight! ✈️ @qatarairways Thanks to the airline crew who helped support the birth of this Miracle in the air! Mom and baby are doing well and healthy! #travelmedicine pic.twitter.com/4JuQWfsIDE