Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Τελεσίγραφο δύο ωρών για να εκκενωθεί νοσοκομείο στη Γάζα

Το Ισραήλ έδωσε τελεσίγραφο δύο ωρών προκειμένου να εκκενωθεί νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Η οργάνωση αναφέρθηκε στο τελεσίγραφο σε ανάρτηση που έκανε λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής. Αυτό αφορά το νοσοκομείο Al Awda, που βρίσκεται στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Αυτό συνέβη την ώρα που όλα δείχνουν πως κλιμακώνεται ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς, καθώς επίκειται χερσαία επιχείρηση στη Γάζα.

«Το Ισραήλ έδωσε μόλις δύο ώρες (περιθώριο) για να εκκενωθεί το νοσοκομείο Al Awda. Το προσωπικό μας ακόμη περιθάλπει ασθενείς. Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την ενέργεια, τη δίχως διακρίσεις αιματοχυσία και τις επιθέσεις στην υγειονομική περίθαλψη στη Γάζα. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε το προσωπικό μας και τους ασθενείς», ανέφερε η ανάρτηση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

🔴BREAKING:



Israel has given Al Awda Hospital just two hours to evacuate. Our staff are still treating patients.



We unequivocally condemn this action, the continued indiscriminate bloodshed and attacks on health care in Gaza.



We are trying to protect our staff and patients.