Γερμανία: Τρένο χτύπησε και παρέσυρε παιδιά – Ένα νεκρό

Ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλο ένα τραυματίστηκε σοβαρά χθες στη Γερμανία όταν χτυπήθηκαν και παρασύρθηκαν από τρένο στην πόλη Ρέκλινγκχαουζεν (δυτικά), όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η γερμανική Bild ανέφερε στην ηλεκτρονική της έκδοση ότι φορτηγό τρένο χτύπησε και παρέσυρε τα θύματα για εκατοντάδες μέτρα ανάμεσα σε δύο σταθμούς.

