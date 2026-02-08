Μάχη για την κληρονομιά €200 εκατ. του Καρλ Λάγκερφελντ: Τη διεκδικεί άγνωστος, τι θα ακολουθήσει

Επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Καρλ Λάγκερφελντ, μια δικαστική προσφυγή απειλεί να ανατρέψει τα τελευταία του σχέδια για το ποιοι θα κληρονομήσουν την περιουσία του.

Ένα πρόσωπο που δεν έχει κατονομαστεί προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και ζητά να ακυρωθεί η διαθήκη του Λάγκερφελντ, ανοίγοντας νέο κύκλο διεκδικήσεων για μία περιουσία που εκτιμάται περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Ο εκτελεστής της διαθήκης, Κριστιάν Μπουασόν, ενημέρωσε τους ανιψιούς και τις ανιψιές του Λάγκερφελντ ότι, αν η αμφισβήτηση ευδοκιμήσει, μπορεί να προκύψουν δικαιώματα κληρονομιάς και για εκείνους, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα. Σε μήνυμα που επικαλείται το περιοδικό Bunte, ο Μπουασόν φέρεται να αναφέρει ότι «η ερμηνεία της διαθήκης αμφισβητείται» και πως, προς το παρόν, «τα δικαιώματα των κληρονόμων είναι αβέβαια».

Καρλ Λάγκερφελντ: Τι αναφέρεται στη διαθήκη του

Ο Λάγκερφελντ πέθανε το 2019, σε ηλικία 85 ετών, χωρίς να έχει σύζυγο, παιδιά ή εν ζωή αδέλφια. Η διαθήκη που φέρει ημερομηνία 29 Απριλίου 2016 άφηνε εκτός τα παιδιά των αδελφών του και κατεύθυνε την περιουσία του σε έναν στενό κύκλο ανθρώπων του περιβάλλοντός του. Στα πρόσωπα που έχουν αναφερθεί ως ωφελούμενοι περιλαμβάνονται ο στενός συνεργάτης και σωματοφύλακάς του Σεμπαστιέν Ζοντό, ο βαφτισιμιός του Χάντσον Κρόενιγκ, καθώς και τα μοντέλα Μπραντ Κρόενιγκ και Μπαπτίστ Ζιαμπικονί. Ο Ζιαμπικονί έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι βρισκόταν «ψηλά» στη λίστα των κληρονόμων και ότι ο Λάγκερφελντ είχε επιχειρήσει κάποτε να τον υιοθετήσει, χωρίς αποτέλεσμα.

Το περιοδικό Bunte έγραψε ότι επιστολές από τον εκτελεστή έλαβαν οι απόγονοι των δύο αδελφών του Λάγκερφελντ που έχουν πεθάνει. Πρόκειται για την Κριστιάνε Τζόνσον, που πέθανε το 2015, και την Τέα φον ντερ Σούλενμπουργκ, που πέθανε το 1997 και είχε παντρευτεί στην αριστοκρατική οικογένεια Σούλενμπουργκ.

Κλειδί στην υπόθεση είναι το ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί και με ποια λογική θα κριθεί το κείμενο της διαθήκης. Ο Λάγκερφελντ ζούσε στο Παρίσι και πέθανε στα περίχωρά του, αλλά ο ίδιος δήλωνε ως κύρια κατοικία το Μονακό. Στη Γαλλία και στο Μονακό, το κληρονομικό δίκαιο συνήθως ευνοοεί τους στενούς συγγενείς όταν μοιράζεται μια κληρονομιά. Όμως, για να αλλάξει η εικόνα, ο προσφεύγων θα πρέπει να στηρίξει τον ισχυρισμό ότι ο Λάγκερφελντ δεν είχε πλήρη διαύγεια όταν υπέγραψε τη διαθήκη το 2016.

Τι θα απογίνει η περίφημη γάτα του Καρλ Λάγκερφελντ

Σε κάθε περίπτωση, από τη δικαστική μάχη δεν φαίνεται να απειλείται η φροντίδα της διάσημης γάτας του, της Σουπέτ. Ο Λάγκερφελντ είχε ρυθμίσει πριν τον θάνατό του τη μέριμνα για το ζώο, παραχωρώντας κατοικία με κήπο στη Γαλλία και οικονομική κάλυψη στην οικονόμο του, Φρανσουάζ Κασότ, ώστε να συνεχίσει να τη φροντίζει. Επειδή η μεταβίβαση έγινε εν ζωή, θεωρείται ότι δεν «αγγίζεται» εύκολα από ενδεχόμενη ανατροπή της διαθήκης.

Η Σουπέτ, που ο Λάγκερφελντ απέκτησε από τον Ζιαμπικονί, έγινε σύμβολο της «μυθολογίας» του. Σήμερα διατηρεί επίσημο λογαριασμό στο Instagram με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους και έχει εμφανιστεί σε διαφημιστικές καμπάνιες. Μετά τον θάνατο του σχεδιαστή είχαν κυκλοφορήσει σενάρια ότι είχε συμπεριληφθεί στη διαθήκη, όμως οι βασικές ρυθμίσεις για τη ζωή της φαίνεται να είχαν κλειδώσει νωρίτερα.

Πέρα από τη μεγάλη περιουσία από τη μόδα, ο Λάγκερφελντ άφησε πίσω του ακίνητα υψηλής αξίας, όπως μεγάλο διαμέρισμα στο Παρίσι και βίλα στο Μπιαρίτς, καθώς και χαρτοφυλάκιο μετοχών, συλλογές τέχνης και σπάνια βιβλία. Την ίδια ώρα, η κληρονομιά του έχει απασχολήσει και τις φορολογικές αρχές. Γερμανικά δημοσιεύματα έχουν αναφέρει ότι οι γαλλικές αρχές διεκδικούν έως και 40 εκατ. ευρώ, με το επιχείρημα ότι η πραγματική κύρια κατοικία του δεν ήταν το Μονακό.

Το παρασκήνιο των σχέσεών του με τους συγγενείς του παραμένει θολό. Είναι γνωστό ότι απομακρύνθηκε από την οικογένειά του τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ ντοκιμαντέρ του BBC το 2023 ανέφερε ότι δεν είχε δει μία από τις ανιψιές του επί πενήντα χρόνια. Άλλη ανιψιά, από τις ΗΠΑ, είχε πει ότι ο θείος της στάθηκε γενναιόδωρος μαζί της, ακόμη και σχεδιάζοντας το νυφικό της χωρίς αμοιβή, αλλά δεν περίμενε τίποτα μετά τον θάνατό του.

Ο εκτελεστής της διαθήκης δεν προχώρησε σε δημόσιες διευκρινίσεις, ενώ συνεργάτης του επικαλέστηκε υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Το ίδιο έκαναν και συγγενείς που δέχθηκαν ερωτήσεις από γερμανικά μέσα. Όλα πλέον θα κριθούν στο δικαστήριο και, κυρίως, στο αν η προσφυγή μπορεί να σταθεί νομικά απέναντι στη διαθήκη του 2016.

