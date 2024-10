Γάζα: Ο δολοφόνος δύο Ισραηλινών στρατιωτών στην Ιντιφάντα του 2000 σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Αζίζ Σάλχα, ένας από τους δράστες του λιντσαρίσματος δύο Ισραηλινών στρατιωτών στη Ραμάλα το 2000, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των IDF στη Γάζα.

Η εικόνα του Σάλχα να κουνάει τα αιματοβαμμένα χέρια του στο πλήθος, αφού μαχαίρωσε επανειλημμένα έναν από τους στρατιώτες, χαράχτηκε στο μυαλό των Ισραηλινών ως μια από τις καθοριστικές στιγμές της Δεύτερης Ιντιφάντα.

Ο Σάλχα απελευθερώθηκε από τη φυλακή και στάλθηκε στη Γάζα στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2011 για την απελευθέρωση του αιχμάλωτου στρατιώτη Gilad Shalit.

#Israel is settling scores with anyone and everyone with Israeli blood on their hands. Video from Gaza shows the body of Aziz Salha, who literally showed the blood on his hands of Israelis Vadim Nurzhitz and Yosef "Yossi" Avrahami, whom Salha had killed, in Ramallah, in 2000. He… pic.twitter.com/q29pT228bt