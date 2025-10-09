Γάζα: Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου - «Ξεκινά μόνιμη εκεχειρία»

Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ Χάγια, ανακοίνωσε απόψε ότι έλαβαν εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά.

«Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», είπε ο αλ Χάγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Γάζα: Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, πρόσθεσε. Με βάση τα συμφωνηθέντα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει όλους τους ανήλικους Παλαιστίνιους και τις γυναίκες. Η Χαμάς έλαβε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, που όλοι τους επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος τελείωσε, πρόσθεσε.

Πάντως, νωρίτερα, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι αντίθετη με την «Επιτροπή Ειρήνης» που, σύμφωνα με την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα αναλάβει να επιβλέπει τη μεταβατική κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Όταν ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Al Araby εάν η Χαμάς αποδέχεται αυτή τη μεταβατική αρχή, ο Οσάμα Χαμντάν απάντησε: «Κανένας Παλαιστίνιος δεν θα μπορούσε να το δεχτεί. Όλες οι πλευρές, συμπεριλαμβανομένης και της Παλαιστινιακής Αρχής, το απορρίπτουν» (σ.σ. την Επιτροπή).

Το σχόλιο αυτό έγινε αφού όλες οι πλευρές υπέγραψαν νωρίτερα στην Αίγυπτο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη», σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε αυτήν την πρώτη φάση, θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες, θα απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα, καθώς και εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι από το Ισράηλ, και θα αρχίσει η σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον θύλακα. Δεν προβλέπεται όμως να επιλυθεί τώρα το ακανθώδες ζήτημα της διακυβέρνησης της Γάζας ή το ποιος θα επιβλέπει την ανοικοδόμησή της.

Όταν ανακοίνωσε το σχέδιό του, την περασμένη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, θα μετέχει σε αυτήν την «Επιτροπή Ειρήνης», στην οποία θα προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ.

«Κανείς δεν θέλει να επιστρέψει στην εποχή των εντολών και του αποικισμού» είπε ο Χαμντάν, κάνοντας αναφορά στην εποχή της Βρετανικής Εντολής της Παλαιστίνης. Η «Επιτροπή Ειρήνης», που θα αποτελείται από τεχνοκράτες, κυρίως ντόπιους, θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας και θα περάσει κατόπιν τη σκυτάλη στην Παλαιστινιακή Αρχή, μετά τη μεταρρύθμιση της τελευταίας.

Γάζα: Η συνάντηση Αμπάς με Ισραηλινούς ακτιβιστές

Νωρίτερα, σήμερα, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς συναντήθηκε στη Ραμάλα με Ισραηλινούς ακτιβιστές, με τους οποίους συζήτησε το θέμα μιας βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα, το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων», είπε ο Αμπάς στους δεκάδες εκπροσώπους ισραηλινών, φιλειρηνικών οργανώσεων που συγκεντρώθηκαν στο προεδρικό μέγαρο αυτής της πόλης της Δυτικής Όχθης, εδάφους κατεχόμενου από το Ισραήλ από το 1967.

«Πριν από μερικούς μήνες ο (πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ είχε ένα σχέδιο για την εκδίωξη των Παλαιστινίων, αλλά αργότερα το ξέχασε. Θα μείνουμε στην πατρίδα μας και θα ιδρύσουμε παλαιστινιακό κράτος στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ», πρόσθεσε ο Αμπάς.

Παρουσία του Ισραηλινού βουλευτή, παλαιστινιακής καταγωγής, Αϊμάν Οντέχ και του αντιπροέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Χουσέιν αλ Σέιχ, ο Αμπάς, που σπανίως εμφανίζεται δημοσίως, αντάλλαξε χαμόγελα και αστεϊσμούς με τους παρευρισκόμενους. Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο προεδρικό μέγαρο είπε ότι κόπηκε δύο φορές το ρεύμα, για μικρό χρονικό διάστημα, βυθίζοντας τη συγκέντρωση στο σκοτάδι.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και ο Ίντο Ιλάμ, ακτιβιστής και αντιρρησίας συνείδησης, που εξήγησε για ποιον λόγο επέλεξε να μην υπηρετήσει στον ισραηλινό στρατό, ενώ ο Αμπάς του έκανε μια χειρονομία επιβράβευσης.

«Ζητάμε ένα διαφορετικό μέλλον, ειρήνη μεταξύ Εβραίων και Παλαιστινίων» είπε η Ρούλα Νταούντ, η συμπρόεδρος του Standing Together, ενός ισραηλινού κινήματος που έχει ως στόχο την προσέγγιση των εβραϊκών και παλαιστινιακών κοινοτήτων στο Ισραήλ.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς δεν συζητήθηκαν στη συνάντηση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ουσιαστικά αποκλείσει την πιθανότητα να αναλάβει η Παλαιστινιακή Αρχή του Αμπάς τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρός της, ο Χουσέιν αλ Σέιχ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η Παλαιστινιακή Αρχή έχει ολοκληρώσει όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες για να διοικήσει τη Λωρίδα της Γάζας και να επιβλέψει την ανοικοδόμηση του θύλακα.

Γάζα: Την ερχόμενη εβδομάδα η απελευθέρωση των ομήρων

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι όμηροι που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας θα πρέπει να απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, συμπληρώνοντας ότι θα προσπαθήσει να μεταβεί στην Αίγυπτο για την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου συζητήθηκε η συμφωνία που επιτεύχθηκε, βάσει της οποίας οι όμηροι που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς πρόκειται να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης ενός ευρύτερου σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας. Ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη».

Επισημαίνοντας πως και το Ιράν έχει ταχθεί υπέρ της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, και της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων, ο Τραμπ ανέφερε ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει συνεργασία με την Τεχεράνη, συμπληρώνοντας πως θα ήθελε να δει την ανασυγκρότηση αυτής της χώρας.

Γάζα: Η αινιγματική δήλωση Τραμπ για τη λύση δύο κρατών

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να πάρει θέση σχετικά με την προοπτική της λύσης δύο κρατών, στον απόηχο της επίτευξης συμφωνίας για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, και για την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν έχω άποψη. Θα δεχθώ ό,τι συμφώνησαν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς σχετικά τις προσδοκίες που μπορούν να έχουν οι Παλαιστίνιοι, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Θα δημιουργήσουμε κάτι όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν… Θα δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τους ανθρώπους».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης, ότι θα υπάρξει «απόσυρση» ισραηλινών δυνάμεων και «αφοπλισμός» κατά τη δεύτερη φάση της συμφωνίας, αλλά προτεραιότητα αυτήν την ώρα είναι η επιστροφή των υπολοίπων ομήρων. Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε ότι τα πτώματα ορισμένων ομήρων ίσως είναι «δύσκολο να βρεθούν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πρόθυμος να εκφωνήσει ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο. «Μου ζήτησαν να μιλήσω στην Κνέσετ και συμφώνησα εφόσον θα το ήθελαν», είπε σε δημοσιογράφους.

Το κτίριο της Κνέσετ έχει ήδη φωταγωγηθεί στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας ενόψει της επίσκεψης Τραμπ, που σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ισραήλ, αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής αυτό το ταξίδι.