Μητσοτάκης για εκεχειρία Ισραήλ - Χαμάς: «Ένα βήμα προς την ελπίδα»

Η ανάρτηση του Έλληνα πρωθυπουργού λίγες ώρες μετά την είδηση πως Ισραήλ και Χαμάς αποδέχθηκαν την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μητσοτάκης για εκεχειρία Ισραήλ - Χαμάς: «Ένα βήμα προς την ελπίδα»
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε σήμερα την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Μέσω ανάρτησής του στα social media και πιο συγκεκριμένα στην πλατφόρμα Χ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την είδηση πως Ισραήλ και Χαμάς αποδέχθηκαν την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, χαιρέτησε το γεγονός κάνοντας λόγο για «βήμα προς την ελπίδα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα – ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της», συνέχισε.

