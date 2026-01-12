Γαλλία: Ο Μπαρντελά επανέλαβε πως δεν είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές

Ο πρόεδρος της Ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης στη Γαλλία, Ζορντάν Μπαρντελά, εξέφρασε τη «συνολική και πλήρη στήριξή» του προς τη Μαρίν Λε Πεν, μία ημέρα πριν από την έναρξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση των κοινοβουλευτικών βοηθών του πρώην Εθνικού Μετώπου, υπογραμμίζοντας εκ νέου ότι δεν είναι υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια των ευχών του προς τον Τύπο, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στο Παρίσι, ο Μπαρντελά χαρακτήρισε «βαθιά ανησυχητικό για τη δημοκρατία» το ενδεχόμενο νέας καταδίκης της Λε Πεν σε ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Όπως είπε, μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε ότι «η Δικαιοσύνη θα στερούσε από τους Γάλλους μια υποψήφια για την προεδρική εκλογή», η οποία έχει ήδη περάσει δύο φορές στον δεύτερο γύρο και σήμερα εμφανίζεται ως φαβορί.

🚨🇫🇷ALERTE INFO !



Jordan Bardella n’est PAS candidat à l’élection présidentielle 2027.



pic.twitter.com/Tz8KeTqDQB — Impact (@ImpactMediaFR) January 12, 2026

Μπαρντελά: Βέβαιος για την αθωότητα της Λε Πεν

«Η δημοκρατία προϋποθέτει την ελεύθερη επιλογή του λαού, χωρίς εμπόδια και χωρίς πράξεις πολιτικής αθέμιτης παρέμβασης», δήλωσε, παρουσία και της ίδιας της Μαρίν Λε Πεν. Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιος για την αθωότητά της, σημειώνοντας ότι «η πολιτική δεν σε τοποθετεί ούτε πάνω ούτε κάτω από τον νόμο».

Ο Μπαρντελά επανέλαβε ότι δεν υπάρχει «καμία πολιτική διαφορά» ανάμεσα στον ίδιο και τη Λε Πεν και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά για τη θέση του πρωθυπουργού. Η δήλωση αυτή έρχεται τη στιγμή που πρόσφατη έρευνα, που δημοσιεύθηκε στον Le Monde, έδειξε ότι ένα μέρος των ψηφοφόρων και υποστηρικτών του RN θεωρεί πως ο ακροδεξιός πολιτικός θα είχε περισσότερες πιθανότητες εκλογικής νίκης από τη Λε Πεν.

Τέλος, διευκρίνισε ότι, όπως και στην πρωτόδικη διαδικασία, δεν θα παραστεί ο ίδιος στη δίκη, έπειτα από κοινή απόφαση με τη Μαρίν Λε Πεν, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί της και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από Le Monde