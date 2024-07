Γαλλία: Επτά νεκροί από φωτιά σε πολυκατοικία στη Νίκαια  

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Νίκαια της Γαλλίας όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών, ανακοίνωσε η πυροσβεστική της πόλης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, που ξέσπασε στον έβδομο όροφο κτιρίου κατοικιών στη συνοικία Μουλς, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, "δυστυχώς επτά άνθρωποι πέθαναν", διευκρίνισαν οι αρχές.

#FRANCE – Fire in a residential building in #Nice, southern sector, on Wednesday night killed 7 people, injured 40 injured.



A total of 25 fire engines and 72 firefighters were involved in battling the fires in the 7th floor of a building in Rue de la Santoline, Moulins district. pic.twitter.com/B6Vqcvmc4c