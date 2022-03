Friends: Η Λίζα Κούντροου θα ήθελε να δει ένα reboot, αλλά με νέους πρωταγωνιστές

Η Λίζα Κούντροου δεν θα έλεγε όχι σε ένα reboot των «Friends». Αλλά όχι με δική της συμμετοχή.

Αν και το Χόλιγουντ συνεχίζει να αναβιώνει σειρές όπως το «Sex and the City» και το «How I Met Your Mother» με το «How I Met Your Father», οι πρωταγωνιστές από τα «Φιλαράκια» δεν έχουν δείξει προθυμία για κάτι ανάλογο.

Η Κούντροου ρωτήθηκε αν θα ήθελε να γίνει μία τέτοια προσπάθεια για το «Friends» και αν θα ήθελε να παίξει σε ένα reboot.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει reboot, όχι ένα με κάποιον από εμάς σε αυτό», δήλωσε αρχικά η ηθοποιός που αγάπησαν οι τηλεθεατές ως «Φοίβη Μπουφέ». «Αλλά με νέους ηθοποιούς; Ναι, θα ήθελα να δω ποια θα ήταν η σημερινή εκδοχή της σειράς», συμπλήρωσε.

Η Λίζα Κούντροου, μαζί με την Τζένιφερ Άνιστον, τον Μάθιου Πέρι, την Κόρτνεϊ Κοξ, τον Ντέιβιντ Σουίμερ και τον Ματ Λεμπλανκ βρέθηκαν ξανά μαζί τον περασμένο Μάιο, για το «Friends: The Reunion». Για τις ανάγκες του, επέστρεψαν στο στούντιο όπου γίνονταν τα γυρίσματα, μοιράστηκαν ιστορίες από εκείνη την εποχή και δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους για αυτό.