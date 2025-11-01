Φωτιά με 79 νεκρούς στην Τουρκία: Ισόβια για τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 συνεργούς

Δικαστήριο στην Τουρκία καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Grand Kartal, στο χιονοδρομικό κέντρο Kartalkaya, καθώς και ακόμη δέκα συνεργούς, κρίνοντάς τους ενόχους για ανθρωποκτονία από αμέλεια με πιθανό δόλο.

Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά του Ιανουαρίου, που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα, ανάμεσά τους 34 παιδιά, και τραυμάτισε περισσότερους από εκατό επισκέπτες.

Η απόφαση εκδόθηκε την Παρασκευή, έπειτα από μια πολύμηνη διαδικασία που συγκέντρωνε σε κάθε συνεδρίαση δεκάδες συγγενείς των θυμάτων έξω από το δικαστήριο. Στο εδώλιο βρέθηκαν, εκτός από τον ιδιοκτήτη, η σύζυγος και οι δύο κόρες του, μέλη της διοίκησης του ξενοδοχείου και δύο τοπικοί αξιωματούχοι. Το δικαστήριο κατέληξε ότι οι κατηγορούμενοι γνώριζαν τους κινδύνους αλλά δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Για τους θανάτους των παιδιών, το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη σε καθέναν, ενώ για τα υπόλοιπα θύματα πρόσθεσε ποινή 25 ετών. Όλοι οι καταδικασθέντες αρνήθηκαν τις κατηγορίες και ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η ανάγνωση της απόφασης έγινε δεκτή με παρατεταμένα χειροκροτήματα μέσα στην αίθουσα, όπου παρευρίσκονταν δεκάδες οικογένειες θυμάτων. «Η δικαιοσύνη άργησε, αλλά ήρθε», φώναξε μια μητέρα που έχασε δύο παιδιά στην πυρκαγιά, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk.

Yangın olur uçagın yok,

Sel olur alt yapın yok,

Deprem olur üstyapın yok,

Maden patlaması olur, yaşam odan yok,

Enflasyon %70 olur, çaren yok,

Otel yanar, yangın merdiveni yok.

10 milyon mültecin olur, planın yok.



Tek sözün;

Bayrak inmeyecek, ezan susmayacak.#Bolu pic.twitter.com/0DoPsNIg4u — Umberto ECO (@_umbertoeco__) January 21, 2025

Τουρκία: Το χρονικό της τραγωδίας

Η καταστροφή σημειώθηκε τα ξημερώματα της 21ης Ιανουαρίου, όταν φωτιά που ξεκίνησε από ηλεκτρική ψησταριά επεκτάθηκε με ταχύτητα στους χώρους του ξενοδοχείου. Το δωδεκαώροφο Grand Kartal γέμισε καπνό μέσα σε λίγα λεπτά, παγιδεύοντας εκατοντάδες επισκέπτες. Κάποιοι προσπάθησαν να διαφύγουν από τα παράθυρα ή να κατέβουν με σεντόνια δεμένα στα μπαλκόνια, ενώ άλλοι εγκλωβίστηκαν στους διαδρόμους.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η φωτιά ξεκίνησε στις 3:17 τα ξημερώματα, όταν ένας σπινθήρας από ηλεκτρική ψησταριά άναψε έναν κάδο απορριμμάτων και προκάλεσε διαρροή σε σωλήνα υγραερίου. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες είχαν εξαπλωθεί στους κοινόχρηστους χώρους, ενώ ο αέρας από ανοιχτή πόρτα λειτούργησε σαν επιταχυντής. Το ξύλινο ταβάνι του εστιατορίου κατέρρευσε, απελευθερώνοντας πυκνό καπνό που γέμισε τους διαδρόμους.

At least 76 people died on Tuesday night and at least 51 more were injured, after a fire engulfed a hotel at a popular ski resort in Turkey. Desperate guests tried to escape through windows using ropes and bedsheets, and authorities say some died after trying to jump to safety."I… pic.twitter.com/LgTqyw0INr — CBS News (@CBSNews) January 22, 2025

Η έρευνα κατέδειξε σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα πυρασφάλειας: δεν υπήρχαν σωλήνες εκτόνωσης καπνού, οι συναγερμοί δεν λειτούργησαν, το προσωπικό δεν είχε εκπαιδευτεί σε διαδικασίες εκκένωσης και το κτίριο δεν διέθετε αυτόματο σύστημα ψεκασμού. Οι σκάλες και οι άξονες των ανελκυστήρων λειτούργησαν σαν καμινάδες, οδηγώντας τον καπνό στους επάνω ορόφους. Η απουσία σήμανσης, φωτισμού κινδύνου και εναλλακτικών εξόδων έκανε την απομάκρυνση των 238 επισκεπτών σχεδόν αδύνατη.

Το ξενοδοχείο είχε πρωτολειτουργήσει το 1999 και από το 2007 τελούσε υπό τη διαχείριση της εταιρείας του Ergül. Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις των αρχών για ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας, δεν είχαν γίνει οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Η πυρκαγιά του Grand Kartal θεωρείται πλέον μία από τις φονικότερες στη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας και έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση για την επιβολή κανόνων πυρασφάλειας στα τουριστικά καταλύματα.

Με πληροφορίες από CNN

