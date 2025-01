Φωτιά «Hughes»: Νέα πυρκαγιά απειλεί το κατεστραμμένο Λος Άντζελες

Μια ταχέως κινούμενη φωτιά ξέσπασε στα βουνά βόρεια του Λος Άντζελες και διέλυσε περίπου 21 τετραγωνικά χιλιόμετρα δέντρων και θάμνων, οδηγώντας σε χιλιάδες εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους της περιοχής και προκαλώντας ένα τεράστιο σύννεφο καπνού.

Οι πυροσβέστες δήλωσαν την η φωτιά Hughes στην περιοχή Castaic Lake που βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης του Λος Άντζελες, προκάλεσε εντολές εκκένωσης για τους περίπου 18.600 κατοίκους της περιοχής εν μέσω της «άμεσης απειλής για τη ζωή».

#HughesFire from my backyard, just before we evacuated. Praying for everyone's safety. pic.twitter.com/2UUppUIVmH