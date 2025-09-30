ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Φοιτητές σε καθολικά πανεπιστήμια «σπάνε τα ταμπού» με υπόγεια δίκτυα διανομής αντισύλληψης

Μια πρωτοβουλία που ονομάστηκε «womb service»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φοιτητές σε καθολικά πανεπιστήμια «σπάνε τα ταμπού» με υπόγεια δίκτυα διανομής αντισύλληψης Facebook Twitter
0

Σε πολλά καθολικά πανεπιστήμια των ΗΠΑ, η πρόσβαση σε αντισυλληπτικά παραμένει απαγορευμένη εντός πανεπιστημιουπόλεων, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της Εκκλησίας. Ωστόσο, φοιτητικές ομάδες βρίσκουν τρόπους να καλύψουν τα κενά, δημιουργώντας μυστικά δίκτυα που παρέχουν βασικά μέσα αντισύλληψης.

Στο DePaul University του Σικάγο, η φοιτήτρια Μάγια Ρόμαν παραδίδει σε συμμαθητές της σακουλάκια με προφυλακτικά και χάπια επείγουσας αντισύλληψης – μια πρωτοβουλία που ονομάστηκε «womb service». Το πανεπιστήμιο απαγορεύει κάθε διανομή μέσων αντισύλληψης στον χώρο του, ενώ πριν λίγους μήνες απέσυρε την αναγνώριση του φοιτητικού συλλόγου λόγω της σύνδεσής του με την Planned Parenthood.

Παρά τα εμπόδια, η ομάδα συνεχίζει τη δράση της εκτός πανεπιστημίου, με 15 έως 25 «παραγγελίες» την εβδομάδα και εκπαιδευτικά σεμινάρια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί και σε άλλα καθολικά ιδρύματα, όπως το Loyola University, όπου οι φοιτητές διανέμουν προφυλακτικά και τεστ εγκυμοσύνης, ή στο Notre Dame, όπου δημιουργήθηκε ομάδα που έχει φτάσει μέχρι και σε δικαστική προσφυγή ενάντια στις πολιτικές του πανεπιστημίου.

Οι οργανωτές επισημαίνουν ότι τα καθολικά κολέγια αποτελούν «δύσκολα περιβάλλοντα», όπου η σεξουαλική υγεία συχνά αγνοείται. Ωστόσο, τονίζουν ότι η έλλειψη πρόσβασης σε αντισύλληψη μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις ζωές των φοιτητών, στερώντας τους την αυτονομία και τον έλεγχο πάνω στο μέλλον τους.

Παράλληλα, σε πολιτειακό επίπεδο, οι συζητήσεις για περιορισμούς στην αντισύλληψη εντείνονται, ιδιαίτερα σε ρεπουμπλικανικά προπύργια, ενώ ορισμένοι Δημοκρατικοί κυβερνήτες, όπως ο Τζέι Μπί Πρίτζκερ στο Ιλινόι, νομοθετούν υπέρ της πρόσβασης.

«Αυτό που κάνουμε είναι κάλυψη μιας πραγματικής ανάγκης», λέει η Ρόμαν. «Οι φοιτητές δεν είναι μόνοι τους σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχουν λύσεις και υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν για το δικαίωμα στην αναπαραγωγική υγεία».

Με πληροφορίες από NBC News

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του Τόνι Μπλερ - Αναλυτικά η δομή της διοίκησης και ο τρόπος διακυβέρνησης

Διεθνή / Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του Τόνι Μπλερ - Αναλυτικά η δομή της διοίκησης και ο τρόπος διακυβέρνησης

Το σχέδιο του Τόνι Μπλερ για τη Γάζα προβλέπει διεθνή αρχή υπό τον ΟΗΕ, με έλεγχο ασφάλειας και διοίκησης από εξωτερικούς παράγοντες - Οι λεπτομέρειες και οι αντιδράσεις
LIFO NEWSROOM
Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Τι προβλέπει το προγαμιαίο για την περιουσία των 325 εκατομμυρίων

Διεθνή / Χωρισμός Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Τι προβλέπει το προγαμιαίο συμβόλαιο για την περιουσία των 325 εκατομμυρίων

«Δεν το ήθελε αυτό, η Νικόλ πάλευε να σώσει τον γάμο τους» ανέφερε πηγή μιλώντας στο PEOPLE - Η περίφημη «ρήτρα κοκαΐνης» στο προγαμιαίο συμβόλαιο
LIFO NEWSROOM
Επίθεση Ισραήλ στην Ντόχα: Ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ

Διεθνή / Επίθεση Ισραήλ στην Ντόχα: Ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ 20 μέρες μετά

«Ο Νετανιάχου εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η ισραηλινή επίθεση εναντίον της Χαμάς στο Κατάρ σκότωσε ακούσια έναν στρατιώτη του Κατάρ», αναφέρει ο Λευκός Οίκος
LIFO NEWSROOM
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν έκοψαν τις οπτικές ίνες σε πολλές επαρχίες για να αποτρέψουν «ανηθικότητες»

Διεθνή / Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν έκοψαν τις οπτικές ίνες σε πολλές επαρχίες για να αποτρέψουν «ανηθικότητες»

Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες στη χώρα συχνά δρομολογούνται μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τις ίδιες οπτικές ίνες - Τις τελευταίες εβδομάδες, οι συνδέσεις στο διαδίκτυο ήταν εξαιρετικά αργές ή διακεκομμένες
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: Η προεδρία αύξησε την καθαρή περιουσία του κατά 3 δισ. δολάρια σε έναν χρόνο

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Η προεδρία αύξησε την καθαρή περιουσία του κατά 3 δισ. δολάρια σε έναν χρόνο

Η οικονομική κατάσταση του Αμερικανού προέδρου φαίνεται να βρίσκεται στην καλύτερη φάση της, ενώ εκτιμάται πως θα βελτιώνεται όλο και περισσότερο καθώς προχωρά η θητεία του
LIFO NEWSROOM
 
 