Φλόριντα: «Φοβάμαι πολύ» λέει η τρανς γυναίκα που έπλυνε τα χέρια της στις γυναικείες τουαλέτες του Καπιτωλίου

Φόβους για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν εξέφρασε η 20χρονη τρανς γυναίκα που χρησιμοποίησε την τουαλέτα γυναικών για να πλύνει τα χέρια της, στο Καπιτώλιο της Φλόριντα.

Στις πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψή της, η 20χρονη τρανς γυναίκα, Marcy Rheintgen, ανέφερε μιλώντας στο Pink News, ότι είναι «πρόθυμη να υποφέρει για την αξιοπρέπεια, αλλά φοβάται πολύ για το τι πρόκειται να συμβεί».

Σημειώνεται πως το να χρησιμοποιεί κάποιος χώρους μονού φύλου, όπως τουαλέτες ή αποδυτήρια, που δεν ευθυγραμμίζονται με το βιολογικό του φύλο κατά τη γέννησή του, είναι πλημμέλημα δευτέρου βαθμού, το οποίο μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση έως και 60 ημέρες.

Η 20χρονη αφέθηκε ελεύθερη μετά από 24 ώρες, ωστόσο έχει μπροστά της, τις δικαστικές ακροάσεις για το περιστατικό. «Θα πάω πιθανότατα σε ανδρική φυλακή για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου θα μου ξυρίσουν το κεφάλι και πιθανότατα θα με βιάσουν. Είναι τρομακτικό και ηθικά απεχθές το γεγονός ότι όταν βλέπουμε διαφορετικά και μέλη της κοινωνίας μας, το πρώτο μας ένστικτο είναι να τα φυλακίζουμε», ανέφερε μιλώντας στο μέσο.

20-yr-old student Marcy Rheintgen was arrested on March 19 at the Florida State Capitol for using the women’s room as a trans woman. She’s a lady, not a threat — gov’t overreach is the real crime here. pic.twitter.com/HdqqfuihOI